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كزدروة وصورة - جنين الخضرا | جنين

فُسْحَة 23/03/2019

 

التاريخ: 30/ 03/ 2019

الزمان: 9:00

المكان: مدينة جنين

 

ينظم مهرجان الصورة جولة في مدينة جنين للراغبين في زيارتها والتعرف عليها للمرة الأولى. هذه الجولة تقدم فرصة لزيارة جنين ومشاهدة العمران والطبيعة والآثار وتراث المدينة.
برنامج الجولة:
- الانطلاق الساعة ٨ صباحًا من رام الله.
- المرور من نابلس الساعة ٩ صباحًا.- جولة داخل الجامعة الأمريكية.
- التوجه لمنطقة السويطات وحداد، منطقة حرشية جميلة.
- التوجه لجنين البلدة القديمة السيباط والبلد.
- التوجه لمقهى دمشق وحلب بطابعهن السوري المميز.
- التوجه لمركز جنين السياحي.
- وأخيرًا التوجه لمخيم جنين، والانتهاء عند دوار البطيخة .

يمكنكم التسجيل من خلال هذا الرابط.

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