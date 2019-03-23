كزدروة وصورة - جنين الخضرا | جنين

التاريخ: 30/ 03/ 2019
الزمان: 9:00
المكان: مدينة جنين
ينظم مهرجان الصورة جولة في مدينة جنين للراغبين في زيارتها والتعرف عليها للمرة الأولى. هذه الجولة تقدم فرصة لزيارة جنين ومشاهدة العمران والطبيعة والآثار وتراث المدينة.
برنامج الجولة:
- الانطلاق الساعة ٨ صباحًا من رام الله.
- المرور من نابلس الساعة ٩ صباحًا.- جولة داخل الجامعة الأمريكية.
- التوجه لمنطقة السويطات وحداد، منطقة حرشية جميلة.
- التوجه لجنين البلدة القديمة السيباط والبلد.
- التوجه لمقهى دمشق وحلب بطابعهن السوري المميز.
- التوجه لمركز جنين السياحي.
- وأخيرًا التوجه لمخيم جنين، والانتهاء عند دوار البطيخة .
يمكنكم التسجيل من خلال هذا الرابط.
لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.
تعليقات Facebook