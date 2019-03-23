كزدروة وصورة - جنين الخضرا | جنين

التاريخ: 30/ 03/ 2019

الزمان: 9:00

المكان: مدينة جنين

ينظم مهرجان الصورة جولة في مدينة جنين للراغبين في زيارتها والتعرف عليها للمرة الأولى. هذه الجولة تقدم فرصة لزيارة جنين ومشاهدة العمران والطبيعة والآثار وتراث المدينة.

برنامج الجولة:

- الانطلاق الساعة ٨ صباحًا من رام الله.

- المرور من نابلس الساعة ٩ صباحًا.- جولة داخل الجامعة الأمريكية.

- التوجه لمنطقة السويطات وحداد، منطقة حرشية جميلة.

- التوجه لجنين البلدة القديمة السيباط والبلد.

- التوجه لمقهى دمشق وحلب بطابعهن السوري المميز.

- التوجه لمركز جنين السياحي.

- وأخيرًا التوجه لمخيم جنين، والانتهاء عند دوار البطيخة .



يمكنكم التسجيل من خلال هذا الرابط.



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