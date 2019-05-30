كاتاباز | أمسية مروان | حيفا

التاريخ: 31/05/ 2019

الزمان: 21:00

المكان: المشغل للثقافة والفنون



تستضيف جمعية المشغل للثقافة والفنون في حيفا الشاعر مروان مخول وأمسيته بعنوان "كاتاباز" وهو عنوان المرحلة الشعرية الأخيرة من قصائده، احتفاءً بكتابه الجديد "أين أمي" الذي سيوقّعه للجمهور بعد الأمسية مباشرةً.

الى جانب القصائد الغارقة في الوجدانيات الآتية من العالم السُفلي للشاعر سيشاركه الموسيقي درويش درويش ومعهد سوا للرقص المعاصر في عمل واحد مُحرِّك للحواسّ في مشهد مسرحي متكامل بإشراف مهندس الصوت والإضاءة نعمة زكنون



هذه الأمسية ستشمل رقصات مُعدّة خصيصًا ومحاكية للقصائد التي سيقرأها الشاعر بمرافقة الموسيقي في هيئة صوريّة وقفت عليها بدر خازن نصير.

أمّا الراقصات فهن الشفاعمريّات هيلين بيدس، نور مشعور، كيتي طعمه، هديل خوريه، ريم عبود والمدرِّبة ايّاهم والراقصة معهم سوار عبليني.

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