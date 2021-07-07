الأمسية الموسيقيّة «فنّ بنص الأسبوع» | عمّان

التاريخ: 13.7.2021

الزمان:17:30

المكان: مركز خليل السكاكيني

يدعوكم مقهى فنّ وشاي في عمّان، ضمن لقاء «فنّ بنص الأسبوع»، لحضور الأمسية الموسيقيّة المقرّرة يوم الثلاثاء 13 تمّوز (يوليو) 2021.

ويُقدّم الأمسية كلّ من الرباعي أبنوس: أحمد قطامش، تالين شهرانيان، مجد خنوف، إحسان المعاني.

أبنوس هي مجموعة من عازفي آلات النفخ الخشبيّة؛ فلوت وأوبوا وكلارينيت وباصون. تأسّست الفرقة في عمّان عام 2017 بدافع نشر الوعي الموسيقيّ، حيث تهدف المجموعة إلى تقديم مؤلّفات من حقب موسيقيّة مختلفة، مثل الباروك والكلاسيك والحديث، بالإضافة إلى أعمال من التراث الموسيقيّ العربيّ.

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