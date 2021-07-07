عرض «زنزانة 26» - رام الله



التاريخ: 8.7.2021

الزمان:17:30

المكان: مركز خليل السكاكيني

تدعوكم مؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، للمشاركة في فعاليات «زنزانة 26»، وذلك يوم الخميس الموافق 8.7.2021.

ويتخلّل الفعاليات معرض للصور يستعرض وضعيات التعذيب التي يستخدمها الاحتلال في حقّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

ويتضمّن البرنامج عرضًا تفاعليًّا مع الجمهور لمسرح بسطة، وذلك من الساعة الخامسة وحتّى السابعة مساءً، بالإضافة إلى إطلاق دراسة مؤسّسة الضمير بعنوان «زنزانة 26»، حول عمليّات التعذيب في السجون الإسرائيليّة.

مؤسّسة الضمير هي مؤسّسة أهليّة فلسطينيّة مستقلّة وغير ربحيّة، تعنى بحقوق الإنسان، تأسّست في مدينة القدس المحتلّة عام 1991، على يد مجموعة من الناشطين والمهتمّين بحقوق الإنسان لدعم الأسرى، ومناهضة التعذيب عن طريق المراقبة والمتابعة القانونيّة والحملات التضامنيّة.

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