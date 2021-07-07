عرض فيلم «ميّ بالصيف» | أونلاين

حتّى تاريخ: 14.7.2021

الزمان:أيّ وقت

المكان: منصّة الفيلم الفلسطينيّ

تعرض منّصة الفيلم الفلسطينيّ، الفيلم الكوميديّ «ميّ بالصيف»، للمخرجة شيرين دعيبس.

ويتوفّر الفيلم على المنصّة حتّى تاريخ 14.7.2021

وجاء في نبذة الفيلم: "تعود مي إلى منزل طفولتها في الأردن لحضور حفل زفافها، وبعد فترة وجيزة من لمّ شملها مع العائلة ووالديها المطلّقين منذ فترة طويلة، دفعت النزاعات العائليّة ميّ للتفكير بهذه الخطوة الكبيرة التي توشك على اتّخاذها".

كتابة وإخراج: شيرين دعيبس

التصوير السينمائي: بريان هوبارد

الموسيقى: كريم رستم

بطولة: شيرين دعيبس، بيل بولمان، علياء شوكت، هيام عبّاس.

منصّة الفيلم الفلسطينيّ هي منظّمة فلسطينيّة تطوّعية وغير مستقلّة تأسّست عام 2019 برغبة مشتركة بين محترفي السينما، وتطمح لتطوير وتعزيز المجتمع والصناعة للسينما والحفاظ عليها في فلسطين.



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