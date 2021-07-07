من زمان لليوم | عرض موسيقيّ

التاريخ: 12.7.2021

الزمان:19:30

المكان: مركز خليل السكاكيني

يدعوكم مركز خليل السكاكيني الثقافيّ في رام الله، لحضور عرض موسيقيّ بعنوان “من زمان لليوم”، ويقدّم العرض برنامجًا غنائيًّا وموسيقيًّا، بأعمال متنوّعة لفنّانين معاصرين، ويشارك فيه كلّ من:

عبادة درويش - غناء

عزّ الدين سعيد - قانون

حسين ريماوي - إيقاع

حسين أبو الربّ - إيقاع

جهاد شعيبي - بيانو

حسام حواري - عود

ماهر الشافعي - كمان

رنيم دراغمة - كونترباص

أحمد شعيبي - كورال

تُعقد جميع الفعّاليات في المركز بما يتلاءم مع إجراءات الوقاية والسلامة.

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