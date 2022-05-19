الفلسطينيّات المصابات بسرطان الثدي | سلسلة مقالات خماسيّة

تتناول سلسلة المقالات هذه، بمقالاتها الخمس، سياسات التحكّم بأجساد النساء الفلسطينيّات المصابات بسرطان الثدي، بوصفهنّ يخضعن لعنف بنيويّ استعماريّ وآخر محلّيّ في فلسطين. وذلك استنادًا إلى كتاب «هندسة الاضطهاد: سياسات التحكّم بالأجساد الصامتة» (2021)، للكاتبة نور بدر.

في المقالة الأولى، تقدّم الكاتبة نور بدر للكتاب من خلال استعراض منهجيّة العمل البحثيّ والإثنوغرافيّ الّتي اعتمدتْ على إجراء مقابلات شخصيّة مع نساء مصابات بسرطان الثديّ في كلّ من قطاع غزّة والضفّة الغربيّة. إضافة إلى عرضها لأهمّيّة البحث في أصوات النساء المصابات بسرطان الثدي بوصفهنّ أجسادًا مهمّشة بلا سرديّة تُفْرِدُ لهنّ المساحات اللازمة لسرد قصصهنّ الخاصّة بعيدًا عن الخطابات المهيمنة.

في المقالة الثانية تستكمل الكاتبة البحث في المدخل النظريّ للكتاب حيث تركّز على تحليل بِنى الاستعمار الصهيونيّ بوصفها مدخلًا لفهم السياسات الاستعماريّة ووجودها على الأرض، ثمّ تبحث في تجلّيّات السياسات الاستعماريّة من خلال العنف الممارس على أجساد النساء في ظلّ محاولتهنّ الوصول إلى العلاج.

في حين تبحث المقالة الثالثة واقع البِنى المؤسّساتيّة العلاجيّة الفلسطينيّة، تتناول المقالة الرابعة واقع معاناة النساء الفلسطينيّات المصابات بسرطان الثديّ من منظور جندريّ، حيث تناقش علاقة النساء بذواتهنّ وعلاقة الآخرين مع أجسادهنّ بوصفها علاقة مجندرة، أي أنّها مرتبطة بالنظم والمثل الثقافيّة والصور والتوقّعات المجتمعيّة عن ’الأنوثة‘.

في المقالة الخامسة والأخيرة، تستكشف الكاتبة سرديّة الألم المرتبطة بالسياقات الطبّيّة والاجتماعيّة والذاتيّة لمرض السرطان، بدءًا بعلاقة المريضة بنفسها وعلاقتها بالآخرين، وصولًا إلى العلاقات الاجتماعيّة الّتي تتشكّل بين المريضات داخل مجتمع المرضى.

الفلسطينيّات المصابات بسرطان الثدي | السياق الاستعماريّ (1/5)

الفلسطينيّات المصابات بسرطان الثدي | أمام بوّابة «الشاباك» (2/5)

الفلسطينيات المصابات بسرطان الثدي | التخبّط وطابور الانتظار (3/5)

الفلسطينيّات المصابات بسرطان الثدي | جنسانيّة الجسد (4/5)

الفلسطينيّات المصابات بسرطان الثدي | الألم... السرديّة الصامتة (5/5)