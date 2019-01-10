مسابقة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال 2019

عن الفرصة:

تعلن مؤسسة عبد الحميد شومان عن فتح باب التقدم لجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال للدورة الثالثة عشرة لعام 2019.

موضوع الجائزة لهذا العام هو رواية الخيال العلمي للفتيان والفتيات، موجه للفئة العمرية بين 12-18 سنة بوصفه فنًا أدبيًا متخيلًا، يعتمد على الحقائق العلمية، والرؤية التنبؤية، والتخمين للأحداث المستقبلية.

شروط الجائزة:

أن تكون الرواية باللغة العربية الفصيحة الميسرة. أن تحاكي الفئة العمرية (12-18) سنة. أن يقدم عمل واحد فقط. أن لا يتجاوز عدد الكلمات 30000 كلمة. أن يقدم العمل بنوع الخط Arial حجم 14. تستبعد الأعمال التي تقدم خارج الموضوع المحدد.

الشروط العامة للجائزة:

أن يكون المتقدم عربي الجنسية أو من أصل عربي. يقبل الترشيح للجائزة من المتقدمين أنفسهم. أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة. أن يكون المتقدم على قيد الحياة. أن يكون العمل أصيلًا وغير منشور سابقًا سواء في الصحف أو الدوريات أو عبر المواقع الإلكترونية أو غيرها. أن لا يكون العمل مقدمًا لجائزة أخرى أو فائزًا بجائزة سابقًا. تستبعد الأعمال التي تصل بعد انتهاء فترة التقدم والملفات غير المكتملة. لا يحق للمتقدم تغيير العمل أو التعديل عليه مهما كان نوع التعديل بعد استلامه من قبل لجنة الجائزة. للمؤسسة الحق في حجب الجائزة لهذه الدورة. لا تلتزم المؤسسة بإعادة الأعمال المقدمة سواء فازت أم لم تفز. للمؤسسة الحق في نشر وإنتاج الطبعة الأولى من الأعمال الفائزة، ويحصل الفائز على (50) نسخة من الكتاب. العمل الفائز قابل للمناقشة والتعديل بالتشاور مع الكاتب وفقاً لما تراه هيئة الجائزة. للهيئة العلمية الحق في تفسير أي شرط من شروط التقدم للجائزة.

كيفيّة التقديم:

إنشاء حساب على النظام الإلكتروني، والاطلاع على الشروط الخاصة للتقدم بجائزة أدب الأطفال، وتفعيل الحساب والدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. إدخال البيانات الشخصية ومعلومات الاتصال والعنوان. تحميل المرفقات المطلوبة التالية:

صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر. ملخص للسيرة الذاتية. العمل المقدم للجائزة وبالشروط التالية: (Word document ويجب أن يكون الخط Arial وبحجم 14) يشترط عدم وضع اسم المشارك على النسخة الإلكترونية. صورة موقّعة عن الإقرار. الضغط على زر التعهد والذي يفي بأن جميع البيانات المدخلة مرتبطة بمقدم الطلب ومن ثم إرسال الطلب إلكترونيًا.

آخر موعد للتقديم: 31 آذار (مارس) 2019

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