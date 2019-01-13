دعوة للتقديم:الأكاديمية الصيفية 2019



عن الفرصة:

تستقبل دارة الفنون- مؤسسة خالد شومان طلبات الانضمام إلى أكاديميتها الصيفية للعام 2019.



تقدم الأكاديمية برنامجًا مكثفًا مدته أربعة أسابيع يعقد في عمّان ابتداء من 15 حزيران 2019. يجمع البرنامج بين الممارسات والنظريات الفنية، ويستهدف الفنانين من جميع مستويات الخبرة في سبيل تعزيز مهاراتهم، عبر سلسلة من الدورات المكثفة التي يقدمها فنانون وقيمون وأكاديميون.



ستتاح الفرصة للفنانين في الوطن العربي لتبادل المعرفة مع بعضهم بعضاً، والاستماع والتعلّم ممن ستتم استضافتهم من متحدثين بارزين.



في هذا العام تركز الأكاديمية الصيفية من خلال الممارسة العملية، على تطوير وبناء مشروع تصوير فوتوغرافي، بدءاً من الفكرة، ومروراً بإنشاء المشروع، وانتهاءً بعرضه.

الفئة المستهدفة:

تتطلع دارة الفنون لانضمام 12 مشاركًا ومشاركة كحد أقصى من خلفيات متعددة، وممن يتمتعون بحماسة وروح الالتزام، ولا سيما الخريجين والفنانين الناشئين الذين يعملون أو يتطلّعون للعمل في مجال التصوير الفوتوغرافي، والذين يرغبون في استكشاف أو إعادة التواصل أو إعادة تصوُّر ممارستهم لهذا الفن في العالم العربي. وسيتمكن المشاركون في الوقت نفسه من صقل مهاراتهم النظرية عبر دورات في النقد الفني والكتابة الفنية، مع التركيز على الكتّاب العرب واللغة العربية، بالإضافة إلى دورات في تاريخ تنظيم المعارض والممارسات الفنية في المنطقة.



يتم تقديم الدورات باللغتين العربية والإنجليزية، وهذا يتطلب من المشاركين إتقان اللغتين.



برنامج الأكاديمية:



الجزء الأول: تطوير مشروع تصوير فوتوغرافي



السبت 15 حزيران - الخميس 27 حزيران



تدير الفنانة الفلسطينية أحلام شبلي برنامج الأسبوعين الأوّلين من أكاديمية دارة الفنون الصيفية، حيث سيتعامل المشاركون مع مفهوم "البيت/home"، وسيقومون بتطوير مشروع تصوير فوتوغرافي يركز على هذا الموضوع. وتشتمل الدورة على جميع الخطوات اللازمة للمشروع، بدءاً من مناقشة عامة لمفهوم البيت/home (كيفية إيجاده، تعريفه، خسارته، ووصفه)، مرورا بصقل المشاريع الفردية، وانتهاءً بتقديمها في المعرض النهائي.



تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من تطوير وبناء مشروع تصوير فوتوغرافي، ابتداء من تحديد موضوع معين، ومروراً بالتقاط الصور الفوتوغرافية وتعديلها، وانتهاءً بالخطوة المتمثلة بتقديم المشروع.





الجزء الثاني: المعارض الفنية بين النظرية والتطبيق والنقد الفني



السبت 29 حزيران - الخميس 4 تموز



سيركز الأسبوع الثالث من الأكاديمية الصيفية على المهارات النظرية، حيث تتحدث المؤرخة والقيّمة الفنية سلوى مقدادي، الأستاذة المشاركة في ممارسة تاريخ الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، عن المعرفتين النظرية والممارسات التطبيقية في عملية تنسيق المعارض. وسيتم إعطاء المشاركين القراءات، وستتاح لهم المشاركة في مناقشات جماعية.



كما تقام ندوة بعنوان "الخيال الراديكالي عند السود: الأثار المترتبة على النقد الفني" التي تركز على الروابط بين دراسات ما بعد الاستعمار والتقاليد الراديكالية عند السود وتأثيراتها على الفنون البصرية بشكل عام والنقد الفني بشكل أكثر تحديداً، وذلك من خلال كتابات مثقفين ثوريين سود مثل فرانز فانون. ويدير الندوة صلاح حسن، مدير معهد أفريقيا في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، وأستاذ في جامعة غولدوين سميث، ومدير معهد الحداثة المقارن، وأستاذ تاريخ الفن والثقافة البصرية في مركز الدراسات والبحوث الإفريقية وقسم تاريخ الفن والدراسات البصرية في جامعة كورنيل.





الجزء الثالث: التصوير الفوتوغرافي والكتابة الإبداعية



السبت 6 تموز - الخميس 11 تموز



يدير المصور السوري هراير سركيسيان



الأسبوع الأخير من الأكاديمية الصيفية للعام 2019. وستركز هذه الدورة على كيفية استخدام التصوير الفوتوغرافي لإعادة التفكير في الروايات الشخصية أو التاريخية أو الاجتماعية السياسية. وسيقوم المشاركون باستكشاف هذه الموضوعات انطلاقا من تجاربهم الخاصة، وتطوير رواية مع توجيه إبداعي من كاتب، والتفكير بكيفية تمثيلها من خلال التصوير الفوتوغرافي، وأخيرا تطوير مشروعهم.



كيفيّة التقديم:



لتقديم طلبات المشاركة، يرجى إرسال السيرة الذاتية وملخّص عن أسباب اهتمامكم بالالتحاق (150-250 كلمة) بالإنجليزية أو العربية إلى: opencall@daratalfunun.org في موعد أقصاه 15 نيسان 2019.



للاستفسار، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني نفسه.



سيتم الاتصال بالمتقدمين الذين يقع عليهم الاختيار لمناقشة مشاركتهم بدءاً من الأول من أيار 2019.





آخر موعد للتقديم: 15 نيسان (أبريل) 2019.