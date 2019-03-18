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دعوة للتقدم للإقامة الفنية "حركات مستنسخة"

فُسْحَة 18/03/2019

 

عن الفرصة

حركات مستنسخة هو برنامج إقامة فنية سيستضيف ستة فنانين عرب ليسعى معهم نحو استكشاف تاريخ الأردن في علاقته بالشاشة الخضراء وغيرها من تقنيات الصور المُنشأة حاسوبيًّا، عبر خمسة أشهر من الممارسات والمحاولات الفنية التي تتأمّل في ثيمة المحاكاة، والتي نسعى لاستكشافها من خلال مساءلة أنفسنا ما هي الشاشات التي نسكنها، وأين نموضع أنفسنا في مخيّلة الآخرين، وكيف نحدّد الأطر التي نطوّق بها الآخرين وأنفسنا أيضًا.

 

الفئة المستهدفة

تستهدف الإقامة الفنانين العرب الذين بدؤوا بتطوير اتجاه فني محدد وحصلوا على شهادات جامعية أو راكموا تجربة عمل في مجال الفنون خارج الجامعات الرسمية. 

الدعوة موجهة للفنانين من مختلف حقول الفنون والأدب وصناعة الأفلام والعروض الأدائية والتدخلات الفنية بمختلف أنواعها.

 

آخر موعد للتقديم: 31 آذار (مارس) 2019

 

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