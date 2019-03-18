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فرص تطوع في فرنسا لتعليم الأطفال ضعاف السمع لمدة عام

فُسْحَة 18/03/2019

 

عن الفرصة

تعلن خدمة التطوع الدولية للآخرين عن استقبالها لمتطوعين مهتمين بتدريس الأطفال ضعاف السمع في فرنسا في مؤسسة تعليمية تقدم لتلاميذها تعليمًا متخصصًا يتناسب مع أعمارهم ومستواهم الدراسي واحتياجاتهم الخاصة.

 

الأهلية

لكي تكون مؤهلًا، يجب أن يكون لديك اهتمام بمساعدة المجموعة المستهدفة وهي الأطفال ضعاف السمع. يجب أن يكون لديك معرفة باللغة الفرنسية لأنك ستشارك في مجتمع يتحدث اللغة الفرنسية.

 

الفوائد والتمويل

تغطي هذه الفرصة تكلفة الإقامة والوجبات، حيث سيعمل المتقدمون الناجحون متطوعين في فرنسا. سيتم استضافة المتطوعين في شقة مع حمام تقع في معهد التطوع ومع مدخل مستقل. سيتم تزويد المتطوعين خلال الأسبوع بالوجبات وسيشاركون وقت الطعام مع الموظفين والأطفال، أما خلال عطلات نهاية الأسبوع، سيحصل المتطوعون إما على إمكانية تناول وجبات الطعام في مطبخ المعهد أو شراء الطعام واستخدام مطبخ المكتب المجهز تجهيزًا جيدًا، وفي هذه الحالة ستقوم المنظمة المضيفة بتعويض تكاليف الطعام الذي اشتراه المتطوع.

 

آخر موعد للتقديم: متاح طوال العام

 

للمزيد من المعلومات، والتقديم، اضغطوا هنا. 

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