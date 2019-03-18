مسابقة الحلول السكنية 2019

عن الفرصة

تهدف هذه الجائزة إلى تحديد وتعزيز الممارسات الجيدة في مجال السكن. وقد بدأت هذه المبادرات عام 1987 كمساهمه من منظمة المأوى العالمية في الأمم المتحدة الدولية.

أهداف الجائزة

إظهار حلول عملية ومبتكرة ومستدامة لقضايا الإسكان الحالية التي تواجهها البلدان في جميع أنحاء العالم.

يمكن نقلها أو تكييفها للاستخدام حسب الحاجة.

يمكن تنفيذها بالفعل أو إنجازها أي أنها ليست في مرحلة التصميم أو المراحل المبكرة جدًا من التطوير.

عرض مفهوم المأوى من منظور واسع وتحقيق فوائد، مثل توفير الطاقة أو المياه، وإدرار الدخل، والدمج الاجتماعي، وتمكين المجتمع المحلي والأفراد، والفوائد الصحية، وبناء القدرات أو التعليم.

شروط التقديم

المسابقة مفتوحة لأي شخص بشكل فردي أو منظمة أو حكومة لديها حل مبتكر وعملي لاحتياجات الإسكان والمشاكل من أي بلد في العالم. يسمح بتقديم مشروع واحد أو أكثر من نفس الفرد أو المنظمة. وينبغي أن تتعلق بمشاريع وعمليات الإسكان المنجزة أو الجارية. يمكن للمشاركين السابقين إعادة التقديم في السنوات اللاحقة شريطة أن يكون المشروع قد تطور بشكل أكبر في الفترة الزمنية الفاصلة.

كيفية التقديم

يطلب من المتقدمين تقديم معلومات موجزه عن مشروعهم، وتقديم الخطط/ الصور وغيرها من المعلومات الداعمة.

يقوم موظفو المأوى العالمي بتقييم الطلبات. ولا ينظر إلا في مشاريع الإسكان المنجزة أو الجارية.

ويناقش فريق المأوى العالمي جميع المشاريع بما يصل إلى 40 مشروعًا يتم اختيارها لمواصله النظر فيها.

يقضي موظفو المأوى في العالم وقتًا في البحث في المشاريع المتبقية. وطرح أسئلة محددة حول المشاريع في هذه المرحلة للمساعدة في فهمها بشكل أفضل.

آخر موعد للتقديم: 30 آذار (مارس) 2019

للمزيد من المعلومات والتقديم، اضغطوا هنا.