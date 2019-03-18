مسابقة الحلول السكنية 2019

عن الفرصة
تهدف هذه الجائزة إلى تحديد وتعزيز الممارسات الجيدة في مجال السكن. وقد بدأت هذه المبادرات عام 1987 كمساهمه من منظمة المأوى العالمية في الأمم المتحدة الدولية.
أهداف الجائزة
إظهار حلول عملية ومبتكرة ومستدامة لقضايا الإسكان الحالية التي تواجهها البلدان في جميع أنحاء العالم.
يمكن نقلها أو تكييفها للاستخدام حسب الحاجة.
يمكن تنفيذها بالفعل أو إنجازها أي أنها ليست في مرحلة التصميم أو المراحل المبكرة جدًا من التطوير.
عرض مفهوم المأوى من منظور واسع وتحقيق فوائد، مثل توفير الطاقة أو المياه، وإدرار الدخل، والدمج الاجتماعي، وتمكين المجتمع المحلي والأفراد، والفوائد الصحية، وبناء القدرات أو التعليم.
شروط التقديم
كيفية التقديم
يطلب من المتقدمين تقديم معلومات موجزه عن مشروعهم، وتقديم الخطط/ الصور وغيرها من المعلومات الداعمة.
يقوم موظفو المأوى العالمي بتقييم الطلبات. ولا ينظر إلا في مشاريع الإسكان المنجزة أو الجارية.
ويناقش فريق المأوى العالمي جميع المشاريع بما يصل إلى 40 مشروعًا يتم اختيارها لمواصله النظر فيها.
يقضي موظفو المأوى في العالم وقتًا في البحث في المشاريع المتبقية. وطرح أسئلة محددة حول المشاريع في هذه المرحلة للمساعدة في فهمها بشكل أفضل.
آخر موعد للتقديم: 30 آذار (مارس) 2019
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