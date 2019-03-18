عن الفرصة

منحة ماجستير في برنامج الديموقراطية وحقوق الإنسان في جامعة ساينت جوزيف في لبنان، وهو متعدد التخصصات يقدمه خبراء بارزون في هذا المجال، يدعمه الاتحاد الأوروبي والمعهد الدانماركي لحقوق الإنسان.

البرنامج مفتوح للمهنيين والخريجين، فهو يجمع بين النهج النظري والعملي، وسيبدأ الفصل الدراسي الأول من سبتمبر 2019 حتى يناير 2020 في جامعة ساينت جوزيف في بيروت، وخلال الفصل الدراسي الثاني، سيتم إلحاق الطلاب بإحدى جامعات الاتحاد على أساس اهتماماتهم في مجال البحث والتدريب بالإضافة إلى مجالات الخبرة لدى الجامعات الشريكة.

شروط التقديم

يجب على المتقدمين أن يحصلوا على ما يقل عن 240 نقطة في امتحان ECTS. يترتب على المتقدم أن يكون حاصلًا على شهادة في العلوم السياسية أو القانون أو في أية علوم اجتماعية أخرى أو أي تخصص ذي صلة. إجادة اللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة.

آخر موعد للتقديم: 26 أيار 2019.

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