منح المجلس العربي للعلوم الاجتماعية

عن الفرصة

أعلن المجلس العربي للعلوم الاجتماعية عن فتح المجال من أجل التقديم لبرنامج المنح الصغيرة حول موضوعي "الشباب" و"اللامساواة المكانية المدينية"، يُقدّم برنامج المنح الصغيرة من المجلس العربي للعلوم الاجتماعية فرصة تمويل تهدف إلى دعم الباحثين والمحترفين في المنطقة العربية لتقديم أعمالهم في المؤتمرات، أو الحصول على تدريب، أو القيام بدراسات استطلاعية، أو تنظيم نشاطات لنشر أبحاثهم، أو تنظيم ورش العمل.

ويقدّم البرنامج منحًا صغيرة يبلغ معدّل قيمتها 4,000 دولار أمريكيّ للباحثين والناشطين العرب المقيمين في المنطقة العربية، والذين يُركز عملهم على المجتمعات العربية.

مواضيع البرنامج

يشمل البرنامج المحاور التالية:

محور الشباب: المواضيع المتعلقة بالشباب (وهي فئة تضمّ الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و25 سنة) في العالم العربي بالإضافة إلى القضايا المتعلّقة بهذه الفئة العمرية (الصحة، والتعليم، والأسرة، والعمل، والمشاركة المدنية، إلخ.)

محور "اللامساواة المكانية المدنية": على النظم، والعمليات، والسياسات التي تزيد أو تخفّف من اللامساواة في الحصول على المسكن، والأرض، والممتلكات، والخدمات في المناطق المدنية.

أنشطة البرنامج

يهدف البرنامج إلى توفير مبالغ تمويل صغيرة (حوالي 4,000 دولار أمريكي) ضمن مهل قصيرة، ويموّل البرنامج خمسة أنواع من الأنشطة:

منح السفر (لتقديم عمل في مؤتمر أو المشاركة في ورشة عمل) دعم التدريب تنظيم ورش العمل تمويل الدراسات الاستطلاعية تمويل نشاطات نشر نتائج البحث

المؤهلات المطلوبة

على مقدّمي الطلبات أن يكونوا مواطنين في إحدى الدول العربية أو أحد رعايا دولة عربية. على مقدّمي الطلبات أن يكونوا من المقيمين في أحد البلدان العربية. لا تموّل هذه المنحة الباحثين/ الناشطين الذين يقيمون و/ أو يعملون و/ أو يدرسون خارج المنطقة. ستُعطى الأفضلية للباحثين والناشطين المُهمّشين، أو العرضة للخطر، أو المحرومين. على مقدّمي الطلبات أن يكونوا حائزين على درجة ماجستير على الأقل في العلوم الاجتماعية الأساسية أو الحقول ذات الصلة. وتشمل مجالات العلوم الاجتماعية الأساسية الأنثروبولوجيا، والديموغرافيا، والاقتصاد، والتعليم، والتاريخ، والعلوم السياسية، وعلم النفس، وعلم الاجتماع. وتشمل التخصصات المرتبطة بها الهندسة المعمارية، والتخطيط الحضري، والجغرافيا، والقانون، والدراسات الجندريّة، والدراسات الثقافية، والدراسات التنموية. ستُعطى الأفضلية لمقدّمي الطلبات دون سنّ الأربعين. إجراءات تقديم الطلبات والمواد المطلوبة على مقدمي الطلبات بناء صفحة خاصة على منصة تقديم الطلبات التابعة للمجلس العربي للعلوم الاجتماعية وملء استمارة الطلب الإلكترونية مرفقة بالمستندات الداعمة وذلك وفق نوع التمويل المطلوب. يُمكن تقديم المواد المطلوبة باللغات العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية.

لكي يكون الطلب مُكتملًا يجب أن يشمل

صفحة خاصة على منصة تقديم الطلبات التابعة للمجلس العربي للعلوم الاجتماعية. استمارة الطلب الإلكترونيّة. مواد إضافيّة خاصّة بطلب التمويل الخاص الذي تقدّمتم به. سيرة ذاتية للمتقدّم بالطّلب. نموذج طلب الميزانيّة. نسخة عن جواز السفر أو بطاقة الهويّة.

عمليّة الاختيار

تقوم لجنة اختيار مستقلة مؤلّفة من ثلاثة باحثين ومتمرّسين عرب بمراجعة كل اقتراح بعناية وتقييمه وفقًا لخصائصه ومزاياه، ستعتمد لجنة الاختيار المعايير التالية لتقييم المقترحات:

منح السفر: القيمة الأكاديميّة/ المهنية للمؤتمر، جودة البحث/ العرض.

التدريب: تصميم التدريب، جودة المُخرجات التعليمية، العلاقة بين التدريب والأهداف المهنية لمقدّم الطلب.

ورش العمل: السبب الجوهري لتنظيم هذا الحدث بما في ذلك علاقته بالمشاريع البحثية/النشاطات الحركية الجارية، معايير مدروسة بدقّة لاختيار المشاركين المدعوين والجماهير المستهدفة، وطرق العرض وتنظيم المناقشات، والأهداف والنتائج الواضحة

الدراسات الاستطلاعية: مقاربات البحث المبتكرة، والمساهمة في المعرفة، والمخرجات المقترحة، وإمكانيات البحث في أن يؤدي إلى مشاريع بحثية ومشاركات جديدة على نطاق أوسع.

نشاطات نشر نتائج البحث: إستراتيجية مبتكرة للنشر، نطاق الجمهور، مدى مشاركة الفاعلين الخارجيين.

من خلال تقديم الطلب الإلكتروني، يؤكّد مقدّمو الطلب أنّهم يوافقون من دون أي اعتراض، على نتائج التقييم وعمليّة الاختيار على النحو الذي تُقرّره وتُعلنه لجنة الاختيار والمجلس العربي للعلوم الاجتماعية. نعتذر عن تقديم الملاحظات على الطلبات غير المقبولة.

لمحة عامة عن شروط المنحة

يُتوقع من الباحثين الحائزين على المنحة الالتزام بالمتطلبات التالية الخاصة بالمشروع:

تقديم تقرير سرديّ ومالي نهائي في غضون 30 يومًا من انتهاء مدة المنحة (وينبغي أن تتضمن التقارير المالية الإيصالات الأصلية لكافة نفقات المشروع).

إنتاج محتوى ذات صلة بالمشروع لموقع المجلس العربي للعلوم الاجتماعيّة (مثل وصف المشروع ولمحة عن الباحثين).

تُشجع الأمانة العامة للمجلس العربي للعلوم الاجتماعيّة مقدمي الطلبات على التواصل معها لأية أسئلة أو استفسارات بشأن إعداد المقترح، وعملية الاختيار، وشروط المنحة.

آخر موعد للتقديم: 19 نيسان (أبريل) 2019.

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