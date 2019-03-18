منح دراسية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

عن الفرصة
تعلن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن منح دراسية في مجالات متعددة للطلاب اللاجئين في الأردن لدراسة البكالوريوس، وتهدف المنحة إلى مساعدة الطلاب اللاجئين بالحصول على منحة ممولة بالكامل للدراسة في كندا.
وصف المنحة الدراسية
مستوى الدراسة: المنحة مقدمة لاستكمال برنامج البكالوريوس في كندا، ومتاحة للدراسة في جميع المجالات.
قيمة المنحة الدراسية
المنحة ستغطي كل المصاريف الدراسية والمعيشية حيث ستتكفل UNHCR بكل المصاريف التي يحتاجها الطالب.
الدول المرشحة
الطلبة اللاجئين المقيمين في الأردن قبل تاريخ 31 كانون أول (ديسمبر) 2015.
شروط الحصول على المنحة
آخر موعد للتقديم: الأحد، 31 آذار (مارس) 2019.
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