وظيفة شاغرة لمنسق إداري ومشتريات في المتحف الفلسطيني

ملخص الوظيفة
المسمى: منسق/ ة إداري/ ة ومشتريات
الدائرة: المالية والإدارية.
التبعية: المدير المالي والإداري.
المكان: المتحف الفلسطيني – بيرزيت.
العقد: وظيفة بدوام كامل.
نطاق العمل: تنسيق إدارة المشتريات والأمور الإدارية اللوجستية المختلفة.
المهام والمسؤوليات الرئيسية
تحت الإشراف المباشر للمدير المالي الإداري، وعليه القيام بالمهام والمسؤوليات التالية:
- تحضير الأوراق اللازمة والخاصة بالمشتريات حسب النماذج والإجراءات المتبعة.
- تحضير طلبات عروض الأسعار وإرسالها ومتابعتها مع الموردين، ضمن قائمة الموردين المعتمدين في المتحف الفلسطيني.
- تحضير الأوراق الخاصة بالعطاءات بالتنسيق مع الدوائر المختلفة وتحضير عقود الموردين.
- متابعة الفواتير وأوامر الشراء مع الموردين وتحضير جميع الأوراق اللازمة وإرسالها إلى المحاسب للدفع.
- متابعة عقود الموردين والتأكد من التزامهم بالمواعيد والموصفات المطلوبة.
- إعداد التقارير الشهرية الخاصة بصندوق النثرية عند نهاية كل شهر للمتحف الفلسطيني، مدعومة بجميع الفواتير اللازمة ومعززات الصرف.
- الاحتفاظ بسجل محدث للموردين والعمل على تأهيل مزيد من الموردين من خلال متابعة سوق العمل بعد موافقة مدير الدائرة المالية والإدارية.
- متابعة أعمال الصيانة بالمكتب وشراء ما يلزم من أغراض.
- إنشاء وتحديث قائمة بالأصول الثابتة في المتحف وترقيمها إلكترونيًا حسب الإجراءات المتبعة.
- أي مهام أخرى ذات علاقة يكلف بها مدير الدائرة المالية والإدارية.
- المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية
- شهادة جامعية أولى (بكالوريوس) في إدارة الأعمال.
المهارات والقدرات
- ثلاث سنوات خبرة على الأقل في مجال الإدارة أو المشتريات ويفضل من لديهم خبرة في المؤسسات غير الربحية.
- القدرة على التواصل الفعال في إيصال المعلومات.
- القدرة على التنظيم وعلى بناء علاقات تعاون مهنية والمحافظة عليها.
- القدرة على القيام بمهام متعددة والمتابعة والاهتمام بالتفاصيل.
- التمتع بمهارات الاتصال والتواصل مع الآخرين.
- إلمام جيد بشأن إدارة المشتريات للقضايا الأساسية المتعلقة بقضايا طلبات الشراء العام.
- الحفاظ على السرية والتوثيق.
- العمل ضمن فريق.
- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.
السمات الشخصية
- الإيجابية والانفتاح.
- اللباقة وحسن الاستماع.
- العمل باستقلالية والإنتاج بفعالية.
آخر موعد للتقديم: 26 آذار (مارس) 2019.
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