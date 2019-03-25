برنامج منح البنك الدولي

عن الفرصة

يساهم برنامج المنح الدراسية التابع للبنك الدولي في صياغة مناهج ديناميكية جديدة لتنمية القدرات وتبادل المعلومات في الدول النامية، منذ العام 1982.

شروط التقديم

أن يكون مواطنًا من البلدان النامية أعضاء البنك الدولي. أن يتمتع بصحة جيدة. أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس (أو ما يعادلها) قبل الموعد النهائي لتقديم الطلب. أن يكون لديه 3 سنوات أو أكثر من الخبرة المتعلقة بالتنمية.

ما الذي توفره المنحة؟

تذكرة السفر ما بين بلدك والجامعة المضيفة. بدل سفر قدره 500 دولار أمريكي لكل رحلة. الرسوم الدراسية لبرنامج الدراسات العليا وتكلفة التأمين الصحي. بدل إقامة شهري لتغطية نفقات المعيشة، بما في ذلك الكتب.

آخر موعد للتقديم 11 نيسان (أبريل) 2019.

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