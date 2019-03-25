  1. الرئيسية
  2. فُسَح
  3. فرص

برنامج منح البنك الدولي

فُسْحَة 25/03/2019

 

عن الفرصة

يساهم برنامج المنح الدراسية التابع للبنك الدولي في صياغة مناهج ديناميكية جديدة لتنمية القدرات وتبادل المعلومات في الدول النامية، منذ العام 1982.

 

شروط التقديم

  1. أن يكون مواطنًا من البلدان النامية أعضاء البنك الدولي.
  2. أن يتمتع بصحة جيدة.
  3. أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس (أو ما يعادلها) قبل الموعد النهائي لتقديم الطلب.
  4. أن يكون لديه 3 سنوات أو أكثر من الخبرة المتعلقة بالتنمية.

 

ما الذي توفره المنحة؟

  1. تذكرة السفر ما بين بلدك والجامعة المضيفة.
  2. بدل سفر قدره 500 دولار أمريكي لكل رحلة.
  3. الرسوم الدراسية لبرنامج الدراسات العليا وتكلفة التأمين الصحي.
  4. بدل إقامة شهري لتغطية نفقات المعيشة، بما في ذلك الكتب.

 

آخر موعد للتقديم 11 نيسان (أبريل) 2019.

 

للمزيد، اضغطوا هنا.

 

#منح البنك الدولي #البنك الدولي #البلدان النامية #تنمية القدرات #فرص #فسحة #فرص فسحة

تعليقات Facebook

الأكثر قراءة

الدورة الرابعة: مهرجان حيفا المستقل للأفلام يعيد اكتشاف التاريخ الفلسطيني
سماء واكيم: التطوع الشبابي روح مهرجان حيفا المستقل للأفلام
شيء من حياة أمير الكمان الأستاذ سامي بك الشوا | قبل النكبة

أخبار متعلقة

دعوة مفتوحة لقضاء أسبوع على جزيرة الأفكار في السويد
فرص للتطوع مع الأمم المتحدة
فرصة تدريب في مؤسسة الدراسات الفلسطينية

من عرب 48

معرض "موسيقى فلسطين" يعلن موعد انطلاقه
مصر: اعتقال صحافية لكشفها تفاصيل قضية اغتصاب وقتل فتاة جامعية
دراسة: الذكور البيض يهيمنون على المتاحف الأميركية