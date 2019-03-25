برنامج منح البنك الدولي

عن الفرصة
يساهم برنامج المنح الدراسية التابع للبنك الدولي في صياغة مناهج ديناميكية جديدة لتنمية القدرات وتبادل المعلومات في الدول النامية، منذ العام 1982.
شروط التقديم
- أن يكون مواطنًا من البلدان النامية أعضاء البنك الدولي.
- أن يتمتع بصحة جيدة.
- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس (أو ما يعادلها) قبل الموعد النهائي لتقديم الطلب.
- أن يكون لديه 3 سنوات أو أكثر من الخبرة المتعلقة بالتنمية.
ما الذي توفره المنحة؟
- تذكرة السفر ما بين بلدك والجامعة المضيفة.
- بدل سفر قدره 500 دولار أمريكي لكل رحلة.
- الرسوم الدراسية لبرنامج الدراسات العليا وتكلفة التأمين الصحي.
- بدل إقامة شهري لتغطية نفقات المعيشة، بما في ذلك الكتب.
آخر موعد للتقديم 11 نيسان (أبريل) 2019.
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