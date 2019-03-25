جائزة مالية للتغطيات الإعلامية حول قضايا التربية والتعليم

عن الفرصة

‎يطلق الائتلاف التربوي الفلسطيني‎ جائزة مالية لأفضل المنتجات الإعلامية التي تُعنى بقضايا التربية والتعليم، في إطار أهلي مؤسساتي، من أجل العمل كمجموعة ضغط وتأثير لتغيير السياسات.

‎وتأتي هذه الجائزة لتمنح التقدير للتغطية الإعلامية "المثالية" في التحقيقات الصحفية الدقيقة عن قضايا التربية التعليم وتفعيل دور الإعلام في الرقابة والمساءلة وتحريك الرأي العام حول القضايا التربوية ضمن الفهم العميق للتعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان وحق تمكيني يحقق المنفعة العامة المرتبطة بتحقيق المساواة بين الجنسين.

الفئة المستهدفة

الصحفيون/ ات المحترفون والهواة العاملون في مجال البث المرئي والوسائط الإعلامية المتعددة.

شروط المشاركة

تقبل المواد التي نشرت ما بين كانون الثاني (يناير) 2017 وشباط (فبراير) 2018.



كيفية التقديم

‎للحصول على نموذج التقديم للجائزة والاطلاع على المعايير الخاصة ومعايير لجنة التحكيم الرجاء التواصل عبر البريدي الإلكترونيين الآتيين:

palestine.pec@gmail.com

amalwehda@gmail.com

آخر موعد للتقديم: 31 آذار (مارس) 2019.

‎للمراجعة والاستفسار الرجاء الاتصال على:

‎ أمل جمعة، عضو الائتلاف التربوي، طاقم شؤون المرأة: 0599839050

‎أمل البرغوثي، منسقة الائتلاف التربوي، مركز إبداع المعلم: 0599705652