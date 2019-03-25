دورة تدريب المدربين في إسطنبول

عن الفرصة

مركز المشروعات الصغيرة هو منظمة فلسطينية غير ربحية تأسست في عام 2002، ومسجلة كمنظمة مستقلة غير هادفة للربح تابعة للسلطة الفلسطينية، وتخدم الشركات الفلسطينية الصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الاجتماعية، بما في ذلك التعاونيات.

وتهدف الدورة إلى تدريب المدربين في إعداد خطط العمل وفقًا لمنهجية، وتقوم الدورة على تطوير كفاءات المشاركين في خطط تطوير الأعمال، وتحسين مهاراتهم في التسويق والإدارة والموضوعات المالية، وتدعمهم في صياغة أفكارهم.

الفئة المستهدفة

يستهدف هذا التدريب موظفي المشروع المهتمين، والمستقلين، ومعلمي التعليم العالي العاملين في: القطاع الخاص، ومؤسسات القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، والمؤسسات المالية، والشركات الاستشارية.

شروط التقديم

شهادة في إدارة الأعمال، أو التسويق أو المحاسبة، أو المالية، أو الاقتصاد، أو الهندسة الزراعية -أو خبرة في مجال الزراعة- أو أي مجال ذي صلة. مستوى جيد في اللغة الإنجليزية. الاستعداد لدفع رسوم التدريب (1280 دولار أمريكي) اجتياز المقابلة. إمكانية الإقامة في تركيا لمدة 8 أيام.

فترة التدريب المتوقعة

سيتم عقد التدريب في النصف الثاني من نيسان (أبريل) 2019؛ سيتم إبلاغ المشاركين بالموعد المحدد.

لغة التدريب

العربية والإنجليزية.

آخر موعد للتقديم: 02 نيسان (أبريل) 2019.

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