فرصة تدريب في مؤسسة الدراسات الفلسطينية

عن الفرصة

تتيح مؤسسة الدراسات الفلسطينية سنويًا عددًا محدودًا من فرص التدريب الداخلي، وذلك اعتمادًا على جدارة طالب التدريب وحاجة المؤسسة في خطة نشاطها المرسومة، والقدرة على استيعاب المتدربين المهتمين.

شروط التقديم

الحماسة وصدق الرغبة في المشاركة في برامج عمل المؤسسة. يعمل المتدرب بإشراف أحد العاملين في البرامج، في القسم الذي اختاره ضمن المؤسسة. تتوقف المهام اليومية التي توكل إليه على استعداده الشخصي، وعلى حاجة القسم الذي سيعمل فيه، وعلى مدة التدريب.

ما الذي يتضمنه عمل المتدرب؟

المساعدة في تنظيم نشاط خاص وتنفيذه (محاضرات أو ورش عمل)، وفي أعمال إدارية. المساعدة في مهام تحديث قاعدة المعلومات وتيسير الاستفادة منها. مساعدة كتّاب المؤسسة في أبحاثهم، وكتابة مقالات قصيرة. المعاونة في أي مجال لمساندة الأبحاث. أداء خدمات بحث وإعداد خدمات التوثيق الرقمي. المساعدة في أعمال الإعداد الحاسوبي للنشر. المساعدة في التحرير والتصحيح وتنقيح منشورات المؤسسة. المشاركة في كتابة ملخصات للمكتبة. الاشتراك في إعداد المنشورات المكررة وتحضيرها للتبادل، أو تدقيق معلومات الخ. المشاركة في تحديث مواد الموقع الإلكتروني وتحريرها.

آخر موعد للتقديم: باب الترشيح مفتوح طوال العام.

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https://www.palestine-studies.org/ar/institute/Jobs-and-Internships