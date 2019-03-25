فرص للتطوع مع الأمم المتحدة

عن الفرصة

تتيح لك الأمم المتحدة فرصة التطوع، من خلال تطوير مهارات المتطوعين التنظيمية والإدارية والمالية والاجتماعية، وتستمر البرامج التطوعية من 6 أشهر إلى 12 شهرًا.

يتضمن العمل التطوعي

التطوع في الخارج. التطوع في بلدك. التطوع الإلكتروني.

الحوافز

بدل معيشة للمتطوع: مصروف شهري مخصص لتغطية نفقات المعيشة الأساسية (وهذا ليس راتبًا). نفقات السفر: للسفر إلى مركز العمل عند التعيين والعودة إلى الوطن في نهاية المهمة. بدل للإقامة: تكاليف محسوبة على أساس مدة المهمة، تدفع في بداية التعيين للتطوع. التأمينات: الحياة والصحة والتأمين ضد العجز الدائم. إجازة سنوية. بدل تغيير مكان الإقامة: يحسب على أساس مدة المهمة، تدفع عند الانتهاء من المهمة بنجاح.

شروط الالتحاق

أن يكون عمر المتقدم 25 سنة فما فوق (لا يوجد حد أقصى للعمر). أن يكون حاصلًا على درجة جامعية أو دبلوم تقني عالي. يمتلك سنتين على الأقل من الخبرة العملية والمهنية ذات الصلة. لديه الإلمام الجيد بلغة عمل واحدة على الأقل من لغات العمل الثلاث في برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين: الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية. يمتلك الالتزام بقيم ومبادئ العمل التطوعي. يمتلك القدرة على العمل في بيئة متعددة الثقافات. يمتلك الرغبة في العمل مع الأشخاص والمنظمات المحلية للاستفادة من أوجه التعاون بين حلول الخبراء والمعرفة المحلية. يمتلك القدرة على التكيف في ظروف معيشية صعبة وأحيانًا مواقع بعيدة. يمتلك مهارات شخصية وتنظيمية قوية. التطوع السابق أو الخبرة العملية في بلد نام ميزة إضافية.

آخر موعد للتقديم: مفتوح طوال العام.

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