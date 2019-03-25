فرص للتطوع مع الأمم المتحدة

عن الفرصة
تتيح لك الأمم المتحدة فرصة التطوع، من خلال تطوير مهارات المتطوعين التنظيمية والإدارية والمالية والاجتماعية، وتستمر البرامج التطوعية من 6 أشهر إلى 12 شهرًا.
يتضمن العمل التطوعي
- التطوع في الخارج.
- التطوع في بلدك.
- التطوع الإلكتروني.
الحوافز
- بدل معيشة للمتطوع: مصروف شهري مخصص لتغطية نفقات المعيشة الأساسية (وهذا ليس راتبًا).
- نفقات السفر: للسفر إلى مركز العمل عند التعيين والعودة إلى الوطن في نهاية المهمة.
- بدل للإقامة: تكاليف محسوبة على أساس مدة المهمة، تدفع في بداية التعيين للتطوع.
- التأمينات: الحياة والصحة والتأمين ضد العجز الدائم.
- إجازة سنوية.
- بدل تغيير مكان الإقامة: يحسب على أساس مدة المهمة، تدفع عند الانتهاء من المهمة بنجاح.
شروط الالتحاق
- أن يكون عمر المتقدم 25 سنة فما فوق (لا يوجد حد أقصى للعمر).
- أن يكون حاصلًا على درجة جامعية أو دبلوم تقني عالي.
- يمتلك سنتين على الأقل من الخبرة العملية والمهنية ذات الصلة.
- لديه الإلمام الجيد بلغة عمل واحدة على الأقل من لغات العمل الثلاث في برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين: الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية.
- يمتلك الالتزام بقيم ومبادئ العمل التطوعي.
- يمتلك القدرة على العمل في بيئة متعددة الثقافات.
- يمتلك الرغبة في العمل مع الأشخاص والمنظمات المحلية للاستفادة من أوجه التعاون بين حلول الخبراء والمعرفة المحلية.
- يمتلك القدرة على التكيف في ظروف معيشية صعبة وأحيانًا مواقع بعيدة.
- يمتلك مهارات شخصية وتنظيمية قوية.
- التطوع السابق أو الخبرة العملية في بلد نام ميزة إضافية.
آخر موعد للتقديم: مفتوح طوال العام.
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