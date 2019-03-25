عن الفرصة

يعلن برنامج الثقافة والفنون في مؤسسة عبد المحسن القطَّان، عن فتح باب التقدم للمشاركة في مسابقة الكاتب الشاب للعام 2019، في كل من مجال الرواية والقصة القصيرة والشعر.

وصف المسابقة

تعنى المسابقة بكل من الحقول التالية:

الرواية. القصة القصيرة: مجموعة قصصية ما بين 75-120 صفحة من القطع المتوسط. الشعر: ديوان ما بين 75- 120 صفحة من القطع المتوسط.

توفر المسابقة جائزة أولى قدرها 4000 دولار في كل من الحقول المذكورة أعلاه، وإمكانية نشر العمل الأدبي الفائز، وتلك الأعمال التي توصي لجنة التحكيم بنشرها.

شروط المشاركة

يجب على المشارك/ ة أن يكون فلسطينيًا/ ة بغض النظر عن مكان إقامته/ ا. بإمكان الكتاب الشباب من الجولان السوري المحتل المشاركة في هذه المسابقة. أن يتراوح العمر ما بين 22- 35 عامًا. أن يكون العمل الأدبي باللغة العربية، ولم يتم نشره سابقًا، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا. أن يكون العمل الأدبي المشارك مكتملًا فنيًا، وقابلًا للنشر على شكل كتاب مستقل. أن يقدم مطبوعًا على وجهي الصفحة، باستخدام خط Simplified Arabic، حجم 14. أن يكون اسم المشارك/ ة مكتوباً على صفحة الغلاف فقط. أن يحمل العمل الأدبي عنوانًا، ولو مؤقتًا، وتتم كتابته على صفحة الغلاف والصفحة التي تليها فقط. أن يكون العمل الأدبي مدققًا لغويًا.

كيفية التقديم

على الراغبين بالمشاركة، تسليم أربع نسخ مطبوعة من العمل الأدبي إلى مقر المؤسسة برام الله، وإرسال الوثائق التالية بشكل رقمي عبر البريد الإلكتروني: cap@qattanfoundation.org

آخر موعد للتقديم: 30 أيار (مايو) 2019

ويتم الإعلان عن أسماء الفائزين في موعد أقصاه نهاية تشرين الثاني 2019.

للتقديم، اضغطوا هنا

http://qattanfoundation.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8-2019-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-17