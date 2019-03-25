عن الفرصة
يعلن برنامج الثقافة والفنون في مؤسسة عبد المحسن القطَّان، عن فتح باب التقدم للمشاركة في مسابقة الكاتب الشاب للعام 2019، في كل من مجال الرواية والقصة القصيرة والشعر.
وصف المسابقة
تعنى المسابقة بكل من الحقول التالية:
توفر المسابقة جائزة أولى قدرها 4000 دولار في كل من الحقول المذكورة أعلاه، وإمكانية نشر العمل الأدبي الفائز، وتلك الأعمال التي توصي لجنة التحكيم بنشرها.
شروط المشاركة
كيفية التقديم
على الراغبين بالمشاركة، تسليم أربع نسخ مطبوعة من العمل الأدبي إلى مقر المؤسسة برام الله، وإرسال الوثائق التالية بشكل رقمي عبر البريد الإلكتروني: cap@qattanfoundation.org
آخر موعد للتقديم: 30 أيار (مايو) 2019
ويتم الإعلان عن أسماء الفائزين في موعد أقصاه نهاية تشرين الثاني 2019.
للتقديم، اضغطوا هنا
http://qattanfoundation.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8-2019-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-17
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