منح دراسية لطلبة الدراسات العليا من جامعة كينت البريطانية

عن الفرصة

تقدم جامعة كينت في بريطانيا منح دراسية للطلاب الذين يودون الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا في أي مكان في العالم للعام الدراسي 2019-2020.

المنح المتوفرة

منحتان للطلاب الذين سيبدأون الدراسات العليا في المملكة المتحدة. منحتان مفتوحتان للطلاب الذين سيبدأون بدراسة أي برنامج دراسات عليا أوروبي يتم تدريسه باللغة الإنجليزية. منحتان للطلاب الذين سيبدأون بدراسة أي برنامج دراسات عليا في الولايات المتحدة. منحة واحدة لطالب سيبدأ بدراسة أي برنامج دراسات عليا بمجال الهندسة في المملكة المتحدة. منحة واحدة لطالب سيبدأ بدراسة أي برنامج دراسات عليا بمجال علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات في المملكة المتحدة. منحة واحدة لطالب سيبدأ بدراسة برنامج الدراسات العليا للتعليم عن بعد في المملكة المتحدة. منحة واحدة لطالب اجتاز اختبار أيلتس للغة الإنجليزية وسيبدأ بدراسة برنامج للدراسات العليا في المملكة المتحدة. منحة واحدة لطالب سيبدأ بدراسة برنامج دكتوراه أو برنامج بحثي في المملكة المتحدة. منحتان لأي طالب سيبدأ أي برنامج دراسات عليا قبل الخبرة بمجال الأعمال التجارية في أية مؤسسة مسجلة في المملكة المتحدة أو أوروبا. منحة واحدة مقدمة لطالب سيبدأ بدراسة الماجستير في القانون في أي مؤسسة مسجلة في أي بلد، ومنحة أخرى لمن سيبدأ بدراسة الماجستير في القانون في أي مؤسسة في الولايات المتحدة.

الشروط

يجب على المتقدمين الحصول على القبول في المؤسسة المختارة.

قيمة المنحة

تبلغ قيمة كل منحة 500 جنيه استرليني.

آخر موعد للتقديم: 13 أيلول (سبتمبر) 2019.

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