منحة ماليّة لفنّاني الرسوم المتحرّكة

يقدّم «منتدى معلّمي الرسوم المتحرّكة»، منحًا دراسيّة للعام الدراسيّ 2021 - 2022، حيث يوفّر المنتدى فرصة للربط بين صناعة الرسوم المتحرّكة والطلّاب الفائزين، كما سيتمّ تقديم المنح الدراسيّة التي تتراوح بين 2500-5000 دولار، من أجل الرسوم الدراسيّة والبحث الأكاديميّ الأساسيّ ومعدّات الرسوم المتحرّكة ومشاريع التخرّج.

تأسّس المنتدى في عام 2008 من قبل مجموعة من المعلّمين جنوبيّ كاليفورنيا، لمشاركة المعلومات ممن يقومون بتدريس الرسوم المتحرّكة، حيث يستضيف المنتدى في كلّ عام العديد من النقاشات والمهرجانات والاجتماعات، التي تهدف إلى خلق مجتمع يقوم على تبادل الخبرة بين صنّاع وفنّاني الرسوم المتحرّكة.

معايير التقديم:

يجب أن يكون المتقدّمون طلّابًا جامعيّين.

يجب أن يحضر المتقدّمون دروسًا في مجال الرسوم المتحرّكة.

يجب أن يكون الفائز قادرًا على تقديم دليل على التسجيل لخريف 2021.

سيطلب من جميع الحاصلين على الجوائز الإذن باستخدام الأعمال الفنّية.

يجب أن يخطّط المتقدّمون لحضور فصلين دراسيين في الولايات المتّحدة الأميركيّة.

آخر موعد للتقديم: 14.7.2021

رابط التقديم