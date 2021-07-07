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منح دراسيّة في ألمانيا من مؤسّسة «Rosa-Luxembourg»

فُسْحَة 07/07/2021

 

أعلنت مؤسّسة «Rosa-Luxembourg» عن توفير منح ماليّة لطلّاب الدراسات العليا، حيث تتكوّن المنحة من 850 يورو، بالإضافة إلى إعانات للتأمين الصحّي والتمريض.

مؤسّسة «Rosa-Luxembourg»  هي مؤسّسة تعليميّة “عبر وطنيّة” تتمركز في ألمانيا وتنتمي إلى حزب اليسار الاشتراكيّ الديمقراطيّ، وتتكوّن أنشطة المؤسّسة من مسارين رئيسيّين: التربية السياسيّة العامّة والعمل الأكاديميّ.

 

معايير التقديم:

الحصول على قبول من جامعة عامّة أو معتمدة ألمانيّة

الحصول على درجة البكالوريوس

أداء أكاديميّ ممتاز

إتقان اللغة الألمانيّة

 

معايير التقديم لدرجة الدكتواره:

القبول في مؤسّسة عامّة أو معتمدة للتعليم العالي في ألمانيا.

توفّر أستاذ مشرف في ألمانيا

أداء أكاديميّ ممتاز

إتقان اللغة الألمانيّة

 

آخر موعد للتقديم: 1.10.2021

رابط التقديم

 

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