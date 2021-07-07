منح دراسيّة في ألمانيا من مؤسّسة «Rosa-Luxembourg»

أعلنت مؤسّسة «Rosa-Luxembourg» عن توفير منح ماليّة لطلّاب الدراسات العليا، حيث تتكوّن المنحة من 850 يورو، بالإضافة إلى إعانات للتأمين الصحّي والتمريض.
مؤسّسة «Rosa-Luxembourg» هي مؤسّسة تعليميّة “عبر وطنيّة” تتمركز في ألمانيا وتنتمي إلى حزب اليسار الاشتراكيّ الديمقراطيّ، وتتكوّن أنشطة المؤسّسة من مسارين رئيسيّين: التربية السياسيّة العامّة والعمل الأكاديميّ.
معايير التقديم:
الحصول على قبول من جامعة عامّة أو معتمدة ألمانيّة
الحصول على درجة البكالوريوس
أداء أكاديميّ ممتاز
إتقان اللغة الألمانيّة
معايير التقديم لدرجة الدكتواره:
القبول في مؤسّسة عامّة أو معتمدة للتعليم العالي في ألمانيا.
توفّر أستاذ مشرف في ألمانيا
أداء أكاديميّ ممتاز
إتقان اللغة الألمانيّة
آخر موعد للتقديم: 1.10.2021
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