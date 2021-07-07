منح سفر للفنّانين الموسيقيين من معهد «Goethe»

أعلن معهد «Goethe» الألمانيّ، عن تقديم منح سفر للفنّانين من خارج ألمانيا، لتقديم العروض الموسيقيّة بالفرق الخاصّة.

معهد «Goethe» هو المعهد الثقافيّ لجمهوريّة ألمانيا الاتّحاديّة، ويشجّع على دراسة اللغة الألمانيّة والتبادل الثقافيّ الدوليّ، كما يعمل على تعزيز المعرفة والفنون، ولعب دورًا كبيرًا في السياسات الثقافيّة والتعليميّة في ألمانيا على مدار 60 عامًا.

معايير التقديم:

أن يكون التبادل الفنّي هو محور المشروع.

وجود جدول وبرنامج زمنيّ للمشروع.

تقديم شرح لأهميّة المشروع الثقافيّة.

متطلّبات التقديم:

استمارة طلب مكتملة.

وصف تفصيليّ للمشروع.

تسجيل صوتيّ لأعمال الفرقة.

جدول زمنيّ مفصّل لبرنامج الفرقة

قائمة مرقّمة بالمشاركين، مع توضيح دور كلّ مشارك منهم.

دعوة مقدّم الطلب للفرقة.

آخر موعد للتقديم: مُتاح دائمًا

رابط التقديم