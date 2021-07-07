منح لدراسات ما بعد الدكتوارة من «Klassik Stiftung Weimar»

فتحت مؤسّسة «Klassik Stiftung Weimar» الألمانيّة، باب التقديم للحصول على منح ماليّة، للخرّيجين الحديثين، وذلك لدعم برنامج ما بعد الدكتوراة.

وتتيح المنحة كذلك المشاركة في جميع الفعاليات العلميّة والثقافيّة التي تنظّمها المؤسّسة، بالإضافة إلى حضور ندوات البحث العلميّ التي تُعقد على أساس منتظم، وتقوم بتقديم 1500 يورو شهريًّا في منح ما بعد الدكتوراة.

أُنشئت «Klassik Stiftung Weimar» في عام 2003، حيث تضمّ مجموعة من المعالم الثقافيّة الفريدة، بواقع 27 متحفًا وقلاعًا ومساكن تاريخيّة، وتعدّ المؤسّسة واحدة من أكبر المؤسّسات الثقافيّة في ألمانيا، وتهدف لأن تكون مركزًا للثقافة والفنون والتعليم في ألمانيا والعالم.

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آخر موعد للتقديم: 30.7.2021

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