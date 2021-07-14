برنامج تبادل ثقافيّ في ألمانيا

أعلن البرلمان الألمانيّ عن فتح باب التسجيل لبرنامج التبادل الثقافيّ للشباب، وتقديم 120 منحة دراسيّة للخرّيجين من أكثر من 50 دولة، حيث يستمرّ البرنامج لخمسة أشهر، من الأوّل من آذار (مارس) 2022 وحتّى 31 حزيران (يونيو) 2022.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز العلاقة بين ألمانيا والدول الأخرى، وتعميق فهم التنوّع الثقافيّ والتعايش السلميّ في العالم، بالإضافة إلى ترسيخ قيم الديمقراطيّة والتسامح.

ويجب أن يحمل المشاركون في برنامج الإقامة جنسيّة إحدى البلاد المشاركة في البرنامج، بالإضافة إلى وجوب حصول المشاركين على درجة جامعيّة وامتلاك معرفة جيّدة باللغة الألمانيّة، كما يجب أن يكون المشاركين أقلّ من 30 عامًا.

وفي هذه الدورة، سيتمّ اختيار الشباب المؤهّلين الذين يمتلكون مهارات عالية وقدرة على الانفتاح على الأفكار الجديدة، كما سيتمّ التركيز على المهارات المهنيّة والاجتماعيّة والاهتمامات السياسيّة.

آخر موعد للتقديم: 30/7/2021

رابط التقديم