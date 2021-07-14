منح من جامعة «Strathclyde» في المملكة المتّحدة

أعلنت جامعة «Strathclyde» في المملكة المتّحدة، عن فتح الباب للتقديم للمنحة المقدّمة من كليّة العلوم للطلّاب للعام الدراسيّ 2021/2022.

وسوف تقدّم الجامعة منحًا دراسيّة بقيمة 1500 جنيه استرلينيّ للطلّاب الجدد، للذين ينضمّون إلى برنامج الماجستير عبر الإنترنت، كما تمنح الجامعة مبلغًا وقدره 500 جنيه إسترلينيّ من أجل دفع الرسوم الدراسيّة للطال في كلّ سنة من سنوات الدراسة الثلاث.

وتعتبر جامعة «Strathclyde» من أكبر جامعات الأبحاث العامّة في مدينة غلاسكو في أسكتلندا، حيث تأسّست عام 1796 تحت اسم «معهد أندرسون»، وهي أقدم جامعة في غلاسكو.

الأحكام والشروط

يجب على المتقدّمين استيفاء جميع معايير الأهليّة للنظر في طلبهم

سيتمّ إعلام المتقدّمين بالنتيجة خلال أربعة أسابيع من تاريخ التقديم

تتمّ دراسة المواد عبر الإنترنت بدوام جزئيّ على مدار ثلاث سنوات.

سيتمّ اختيار المرشّحين الناجحين بناء على نشاطهم وتحصيلهم الأكاديميّ، بالإضافة إلى الخبرات الشخصيّة بجانب المؤهّلات العلميّة.

آخر موعد للتقديم: 30/7/2021

رابط التقديم: