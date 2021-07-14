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مهرجان «FoPe Fest» للفنون الشعبيّة يفتح باب المشاركة

فُسْحَة 14/07/2021
من الأعمال المشاركة

 

أعلن مهرجان «FoPe Fest» الدوليّ للفنون الشعبيّة، عن فتح باب المشاركة للفنّانين، داعيًا تقديم الأعمال الفنّية للمشاركة، بمختلف الأشكال الفنّية.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز الثقافات من خلال الفنون بأشكالها المختلفة، حيث أُطلقت النسخة الأولى من المهرجان عام 2020 على شكل فعّالية عبر الإنترنت.

وحسبما جاء في لوائح المهرجان، الذي سيقام في أيلول (سبتمبر) 2021، أنّه بإمكان جميع الفنّانين سواء كانوا محترفين أو هواة من تقديم أعمالهم التي تمّ غنتاجها ما بعد عام 2018، حيث سيتمّ اختيار عملين في كلّ قسم، وعمل واحد في كلّ قسم فرعيّ لكلّ مؤلّف، كما يمكن للفنّانين تقديم الأعمال إلى أكثر من قسم وفقًا للقواعد.

 

 

معايير التقديم

اللغة الرسميّة للمهرجان هي اللغة الإنجليزيّة

يجب أن تصوّر الأعمال المقدّمة تقاليد وثقافات وعادات الناس من مختلف البيئات.

الأعمال ذات الطابع الترويجيّ أو العلميّ هي غير مؤهّلة للمشاركة.

سيتمّ استخدام المعلومات التي يقدّمها الفنّانون في جميع منشورات المهرجان.

التقديم مجّاني

تقديم تعهّد من الفنّانين المشاركين بذكر المهرجان وإبراز شعاره مع تقديم الأعمال الفنّية.

 

 

آخر موعد للتقديم: 30/7/2021

رابط التقديم

 

#الفنون الشعبية #المهرجان #fope fest

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