قراءات في نصّ مُريد | ملفّ

مع رحيل الشاعر والروائيّ الفلسطينيّ مريد البرغوثي الرابع عشر من شباط (فبراير) 2021 ، أطلقنا في فُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة ملفًّا خاصًّا للوقوف على إرثه وتكريمه، بعنوان "قراءات في نصّ مريد".

نضع بين أيدي القرّاء موادّ الملفّ، شاكرين الزّملاء الكتّاب والصّحافيّين على استجابتهم الواسعة ووفائهم الجميل.

المساهمون في الملفّ: صفاء المهداوي؛ نسرين أبو شخيدم؛ عبدالله البيّاري؛ أنس العيلة؛ سلطان القيسي؛ عبد الرحيم الشيخ؛ سميّة الحاجّ؛ أحمد زكارنة؛ عادل الأسطة؛ إبراهيم خليل.

إشراف وتحرير: علي مواسي