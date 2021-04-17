  1. الرئيسية
  2. فُسَح
  3. ملفات

قراءات في نصّ مُريد | ملفّ

فُسْحَة 17/04/2021

 

مع رحيل الشاعر والروائيّ الفلسطينيّ مريد البرغوثي الرابع عشر من شباط (فبراير) 2021 ، أطلقنا في فُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة ملفًّا خاصًّا للوقوف على إرثه وتكريمه، بعنوان "قراءات في نصّ مريد".

نضع بين أيدي القرّاء موادّ الملفّ، شاكرين الزّملاء الكتّاب والصّحافيّين على استجابتهم الواسعة ووفائهم الجميل.

 

المساهمون في الملفّ: صفاء المهداوي؛ نسرين أبو شخيدم؛ عبدالله البيّاري؛ أنس العيلة؛ سلطان القيسي؛ عبد الرحيم الشيخ؛ سميّة الحاجّ؛ أحمد زكارنة؛ عادل الأسطة؛ إبراهيم خليل.

إشراف وتحرير: علي مواسي

 

 

مواد الملف

الرؤية والبناء في

الرؤية والبناء في "منطق كائنات" البرغوثي
النزعة الدراميّة في شعر مريد البرغوثي

النزعة الدراميّة في شعر مريد البرغوثي
التشتيت: في النظر إلى «رأيت رام الله» من خارجه

التشتيت: في النظر إلى «رأيت رام الله» من خارجه
«قصائد الرصيف»: الإمساك بالحقائق الصغيرة للأشياء

«قصائد الرصيف»: الإمساك بالحقائق الصغيرة للأشياء
ريف مريد البرغوثي

ريف مريد البرغوثي
منطق الكائن: مريد البرغوثي ومهمّة القاموس

منطق الكائن: مريد البرغوثي ومهمّة القاموس
«منتصف الليل» لمريد البرغوثي... ضفّتا الحزن والمسرّة

«منتصف الليل» لمريد البرغوثي... ضفّتا الحزن والمسرّة
مريد البرغوثي... يستيقظ كي يحلم

مريد البرغوثي... يستيقظ كي يحلم
أثر مريد البرغوثي في الآخرين

أثر مريد البرغوثي في الآخرين
قصائد من مريد

قصائد من مريد
مريد البرغوثي... حيرة المولود في مكان الولادة

مريد البرغوثي... حيرة المولود في مكان الولادة
#مريد البرغوثي #شعر #شاعر فلسطينيّ #ملفّ خاص #صفاء المهداوي #عبدالله البيّاري #أنس العيلة #سلطان القيسي #عبد الرحيم الشيخ #سميّة الحاجّ #أحمد زكارنة #عادل الأسطة #إبراهيم خليل

تعليقات Facebook

الأكثر قراءة

حين خطف إلياس مريم العذراء
انطفاء
ثلاث محاولات لتحنيط الصوت

أخبار متعلقة

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملفّ
ملفّ الساحل الفلسطينيّ | دعوة استكتاب
أقلام المدرسة | مسابقة القصّة القصيرة للطلبة 2019/ 2020



من عرب 48

"سيدة الأرض" تهدي الأسرى وعائلاتهم أغنية "يما بكرا طالع"
العودة إلى الأرض: هبوط 3 روّاد فضاء في كازاخستان
"يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات": لعبة "بابجي" بصوت محمد هنيدي