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خمسون عامًا على اغتيال كنفاني | ملفّ

فُسْحَة 23/08/2022

 

يأتي ملفّ «خمسون عامًا على اغتيال كنفاني»، لا ليحاول استعادة أيّ من إرث كنفاني الّذي لم يكن يومًا إلّا مكوّنًا أساسيًّا من مكوّنات الثقافة الفلسطينيّة، بل ومؤسِّسًا لفنّيّة بعض حقولها مثل الرواية والقصّة؛ لكن ليحاول موضعة هذا الإرث معرفيًّا وثقافيًّا وأدبيًّا في سياقاتنا الراهنة، من خلال 19 مادّة ضمّها الملفّ من مقالات ثقافيّة، وبحثيّة، وأرشيفيّة إضافة إلى ترجمات ساهم بها كتّاب وكاتبات وباحثون وباحثات من مختلف أماكن وجود الشعب الفلسطينيّ والمنطقة العربيّة. إضافة إلى استعادة إرث كنفاني البصريّ من تصاميم ورسومات وأغلفة كتب وأغلفة مجلّات. 

كما ضمّ الملفّ حواريّة «لذكرى غسّان كنفاني... تجارب قصصيّة من فلسطين» الّتي ضمّت قراءات قصصيّة وأدبيّة، والملتقى الدراسيّ «خمسون عامًا على اغتيال كنفاني» الّذي ضمّ مداخلات استنادًا إلى بعض مقالات الملفّ.  

أطلقت فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة الملفّ بالتزامن مع الذكرى الخمسين لاغتيال كنفاني، وقد نُشِرَت موادّه خلال شهر تمّوز (أيلول) 2022 واستمرّ النشر على مدار آب (أغسطس) 2022.

وهنا لا بدّ من توجيه الشكر الجزيل للمساهمات والمساهمين على استجابتهم/ هنّ الواسعة ووفائهم/ هنّ الجميل؛ حيث شملت المساهمات معالجات لمواضيع متعدّدة منها الذاكرة في أدب كنفاني، وأدب الأطفال، والمسرح، والرواية، والصورة، والمعرفة النقديّة والسوسيولوجيّة عند كنفاني، إضافة إلى ترجمات ألقت الضوء على الحضور المعرفيّ والثقافيّ لكنفاني في لغات أخرى كالإسبانيّة والفرنسيّة والإنجليزيّة.

 

المساهمون/ ات في الملفّ: أحمد جابر، أنس العيلة، أنطوان شلحت، جاد قعدان، حسني مليطات، حنين عودة الله، خيّرة مطاي، دنيا الطيّب، سنابل عبد الرحمن، عايدة فحماوي – وتد، علاء سلامة، لؤي وتد، موفّق حجّار، ملك عفّونة، نور بدر.

تدقيق: د. سامي حمامتصميم: علاء سلامةدعم تقنيّ: باسل شليوط.

إشراف وتحرير: أنس إبراهيم وعلي مواسي.

 

 

مواد الملف

المنهج التركيبيّ وولادة الشخصيّة الأدبيّة الفلسطينيّة

المنهج التركيبيّ وولادة الشخصيّة الأدبيّة الفلسطينيّة

مأزق الزمن عند كنفاني... إلغاء المستقبل الفلسطينيّ

مأزق الزمن عند كنفاني... إلغاء المستقبل الفلسطينيّ

بين الإعجاب وسهام النقد... كنفاني متخفّيًّا وراء ’فارس فارس‘

بين الإعجاب وسهام النقد... كنفاني متخفّيًّا وراء ’فارس فارس‘
بين شنق سيّد قُطب واغتيال كنفاني

بين شنق سيّد قُطب واغتيال كنفاني
غسّان كنفاني... الفنّان التشكيليّ

غسّان كنفاني... الفنّان التشكيليّ

أفكار التغيير واللغة العمياء... مَنْ يقتل كنفاني مرّة أخرى؟

أفكار التغيير واللغة العمياء... مَنْ يقتل كنفاني مرّة أخرى؟

قراءة دون رمزيّة في غرائبيّة «القبّعة والنبيّ»

قراءة دون رمزيّة في غرائبيّة «القبّعة والنبيّ»
قنديل كنفاني الصغير... النور بين كانط وأفلاطون ونيتشه

قنديل كنفاني الصغير... النور بين كانط وأفلاطون ونيتشه
عن الأقلام أكتب... وليس عن الكتب | أرشيف

عن الأقلام أكتب... وليس عن الكتب | أرشيف

"رجال في الشمس" لغسّان كنفاني | ترجمة
شعر الأرض المحتلّة... حوار مع غسّان كنفاني | أرشيف

شعر الأرض المحتلّة... حوار مع غسّان كنفاني | أرشيف

أدب غسّان كنفاني... حديث في الوعي الثوريّ

أدب غسّان كنفاني... حديث في الوعي الثوريّ

غسّان كنفاني في فرنسا... حضور شحيح

غسّان كنفاني في فرنسا... حضور شحيح
«أمّ سعد»... الشجرة الإنسان | ترجمة

«أمّ سعد»... الشجرة الإنسان | ترجمة

«عائد إلى حيفا»... زيارة مناطق الصدمة

«عائد إلى حيفا»... زيارة مناطق الصدمة
مقاومة الانتظار الفلسطينيّ... «الباب» نموذجًا

مقاومة الانتظار الفلسطينيّ... «الباب» نموذجًا
صورة أبديّة على حائط عالم ليس لنا

صورة أبديّة على حائط عالم ليس لنا
أن تكون مثقّفًا مزعجًا

أن تكون مثقّفًا مزعجًا
شمس فلسطين الّتي لا تغيب

شمس فلسطين الّتي لا تغيب
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