خمسون عامًا على اغتيال كنفاني | ملفّ

يأتي ملفّ «خمسون عامًا على اغتيال كنفاني»، لا ليحاول استعادة أيّ من إرث كنفاني الّذي لم يكن يومًا إلّا مكوّنًا أساسيًّا من مكوّنات الثقافة الفلسطينيّة، بل ومؤسِّسًا لفنّيّة بعض حقولها مثل الرواية والقصّة؛ لكن ليحاول موضعة هذا الإرث معرفيًّا وثقافيًّا وأدبيًّا في سياقاتنا الراهنة، من خلال 19 مادّة ضمّها الملفّ من مقالات ثقافيّة، وبحثيّة، وأرشيفيّة إضافة إلى ترجمات ساهم بها كتّاب وكاتبات وباحثون وباحثات من مختلف أماكن وجود الشعب الفلسطينيّ والمنطقة العربيّة. إضافة إلى استعادة إرث كنفاني البصريّ من تصاميم ورسومات وأغلفة كتب وأغلفة مجلّات.

كما ضمّ الملفّ حواريّة «لذكرى غسّان كنفاني... تجارب قصصيّة من فلسطين» الّتي ضمّت قراءات قصصيّة وأدبيّة، والملتقى الدراسيّ «خمسون عامًا على اغتيال كنفاني» الّذي ضمّ مداخلات استنادًا إلى بعض مقالات الملفّ.

أطلقت فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة الملفّ بالتزامن مع الذكرى الخمسين لاغتيال كنفاني، وقد نُشِرَت موادّه خلال شهر تمّوز (أيلول) 2022 واستمرّ النشر على مدار آب (أغسطس) 2022.

وهنا لا بدّ من توجيه الشكر الجزيل للمساهمات والمساهمين على استجابتهم/ هنّ الواسعة ووفائهم/ هنّ الجميل؛ حيث شملت المساهمات معالجات لمواضيع متعدّدة منها الذاكرة في أدب كنفاني، وأدب الأطفال، والمسرح، والرواية، والصورة، والمعرفة النقديّة والسوسيولوجيّة عند كنفاني، إضافة إلى ترجمات ألقت الضوء على الحضور المعرفيّ والثقافيّ لكنفاني في لغات أخرى كالإسبانيّة والفرنسيّة والإنجليزيّة.

المساهمون/ ات في الملفّ: أحمد جابر، أنس العيلة، أنطوان شلحت، جاد قعدان، حسني مليطات، حنين عودة الله، خيّرة مطاي، دنيا الطيّب، سنابل عبد الرحمن، عايدة فحماوي – وتد، علاء سلامة، لؤي وتد، موفّق حجّار، ملك عفّونة، نور بدر.

تدقيق: د. سامي حمام | تصميم: علاء سلامة | دعم تقنيّ: باسل شليوط.

إشراف وتحرير: أنس إبراهيم وعلي مواسي.