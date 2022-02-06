مات الملك... عاش ريان

ننتظر... ننتظر، لم أعش انتظارًا مثل هذا من قبل؛ الأمّة العربيّة كلّها تنتظر، نحبسُ الأنفاس، قلوبنا تنخزُنا، ويبدو الانتظار أكثر مرارًا وعبثًا من «انتظار غودو». ما أسهل بيع الأمل للجماهير، أن يستغلّ الإعلام هذه اللحظات لتتعلّق الملايين بمنصّاته، وما أمكر أن تفعل الدولة الأمر نفسه وتستغلّ القضيّة كلّها لتلعب دور البطولة بعد أن كانت خائنة منذ لحظات.

ننام، نستيقظ، نذهب إلى العمل، نأكل ونشرب، ولكن ليس ثمّة على ألسنتنا عدا سؤال واحد:"هل خرج ريان؟"، نسألهُ لبعضنا البعض ولأنفسنا ونتابع الأخبار. كانت الآمال كبيرة أن يخرج الطفل المغربيّ ريان، الّذي وقع في بئر والده حيًّا، أجل... بئر والده، وليست بئرًا لغريب أو جار لهم، فالمزارعون في تلك الأراضي النائية يحفرون آبارهم الارتوازيّة بشكل غير قانونيّ ليسقوا الأشجار في ظلّ ندرة الأمطار؛ فوقع ريان في البئر، ولن يعرف أحد أنّ «الطفل في المغارة» سيصبح أيقونة إنسانيّة إلّا بعد خمسة أيّام من البحث، وقد أصبح كذلك بضرورة موته.

الفرح المنقوص

ربطنا فرحنا المنقوص وخيباتنا الشخصيّة بمصير هذه الحادثة، كأنّ نجاة ريان تعني قيام الأمّة وانعدال حالها، وأن تدخل السعادة حياتنا. والحقيقة أنّه ربّما كان سيحدث الكثير من ذلك لو ظلّ حيًّا؛ كنت سأنسى تطبيع المغرب مع إسرائيل وظُلمها لأهل الصحراء، وما فعلته ملكة جمالها في دولة الاحتلال، وكنت سأبدأ صفحة جديدة في حبّ المغرب، ولا أدري مدى صحّة ما أقوله، وهل أحمّل ريان أكثر ممّا يحتمل كما فعلت الدولة؟

ربطنا فرحنا المنقوص وخيباتنا الشخصيّة بمصير هذه الحادثة، كأنّ نجاة ريان تعني قيام الأمّة وانعدال حالها، وأن تدخل السعادة حياتنا. والحقيقة أنّه ربّما كان سيحدث الكثير من ذلك لو ظلّ حيًّا...

لكنّ ذلك ما شعرت في حينها؛ الصفحُ الجميل. ولستُ وحدي في ذلك، بل ملايين العرب وحتّى الجزائر المجروحة من جارتها؛ فالكوارث الطبيعيّة توحّد الإنسانيّة. لكنّني لستُ ساذجة، كان يجب أن أتذكّر ألّا أثق بنظام عربيّ؛ فماذا فعلوا بكلّ المآسي على مرّ العقود الماضية؟ أنظمة تتألّف من الفشلة والمتيبّسين خلال الأزمات ولا تَزِنُ حياة المواطن عندهم شيئًا مقابل تلميع الملوك والسادة. هل نسينا ماذا حدث في صخرة الدويقة في المقطّم في مصر عام 2008، الّتي حتّى الآن لا يزال العشرات مدفونين تحتها ولم يحرّكها أحد، وعبّارة الموصل في العراق الّتي حتّى اللحظة ومنذ ثلاثة أعوام لم يُحاسَبْ مسؤول عن غرقها، أو الطلبة الّذين غرقوا في الأردنّ خلال رحلة إلى وديان البحر الميّت ولم يُعاقب أحد على موتهم؛ كلّ رخص أرواحنا هذا لدى السادة لم يعلّمنا سوى المزيد من توهّم الأمل.

هل رأيتم البيان الملكيّ الأخير الّذي جاء فيه جلالة الملك (حفظه الله – نصره الله – أعزّه الله) ينعو طفلًا كان موته فضيحة لمملكته؟ فعلى مدى خمسة أيّام تردّدت أصداء القضيّة خلالها في أقصى مدى وبجميع اللغات، والعالم كلّه يشعر بثقل الوقت على روح ذاك الطفل النحيل ريان في جوف الأرض، وكأنّه عصفور في قبضة يد تضغط عليه رويدًأ رويدًا؛ لا أحدَ شعر بأنّ ثمّة وقتًا غير الحكومة المغربيّة الّتي بدا وكأنّ لديها كلّ الوقت؛ تُفْرِدُهُ، تتنعّم فوقه، تتكلّم، تُناقش الملك وتكذب؛ لم تكن إجراءاتها سريعة وحاسمة بالشكل المطلوب وكان تحرّكها متأخّرًا، واستقدام الآليّات متأخّرًا، وكذلك الحفر، ورفضت مساعدات الدول الخارجيّة ولم تُجرّب أيّ طريقة إنقاذ أكثر حيويّة وتطوّرًا، بل شمّرت عن ساعديها في استعراض بطوليّ زائف تريدُ منه هزم جبل في جوفه طفل ينازع الحياة.

وقد حفرت الجبل فعلًا، لكن ليس من أجل الإنسان لكن من أجل صورتها؛ فحين أخرجت الطفل في مسرحيّة زعَمَتْ خلالها أنّه حيّ، وأسطَرَتْ لنفسها أمام العالم بأنّها بذلت أقصى مجهوداتها لتصرخ الجماهير من جديد:"عاش الملك... عاش الملك"، ولكن، ما هي إلّا خمس دقائق حتّى ظهر بيان الملك الّذي كان قد حُضِّر مسبقًا، يُعلنُ موت الطفل في سياق تمجيد وقح لمجهود الدولة. أجل، كانوا يعرفون أنّه ميّت منذ أيّام، وكانت الكاميرات بحوزتهم ولم يتركوا أحدًا يقترب منها سوى في اليوم الأوّل.

فقد استمرّت القوّات الوطنيّة الّتي ترأّست عمليّة الإنقاذ في التعتيم الإعلاميّ رغم شكاوى المراسلين على القنوات من شحّ المعلومات، ليظهر مسؤول في القوّات الوطنيّة بين الحين والآخر مؤكّدًا أنّ الطفل على قيد الحياة، إلّا أنّهم كانوا يراقبون الإشارات الحيويّة لريان ويعرفون بموته. فقد بثّوا في البداية بضع لقطات لإصابة ريان تحرّك فيها قليلًا، وبعد ذلك غابت الحقائق. ريان لم يشرب أو يأكل، وكان وحيدًا في العتمة ودرجة حرارته منخفضة، بينما الحكومة إعلاميًّا تحشدُ وتروّج لنفسها وتطهّر اسمها وسمعتها الّتي لطّختها اتّفاقيّات التطبيع، وصراعها في الشهور الأخيرة في الصحراء الغربيّة، إلى أن جاءت قصّة الطفل الفلّاح من القرية النائيّة مَخرجًا لها من أزماتها، ومن قبل صعدت حكومات كثيرة على مآسي مواطنيها لتغطّي على أفعالها.

الدولة تكذب: مات الملك... عاش ريان

الآن، وبعد إعلان وفاة الطفل، بدأت تظهر الانتقادات على القنوات الإخباريّة، وتظهر الأسئلة الّتي كان يجب أن تُطرح مبكّرًا؛ فلماذا لم تُستخدَم أساليب إنقاذ حديثة؟ كان الإعلام العربيّ متخبّطًا؛ فقد وثق بالإعلام المغربيّ الخاضع للرواية الرسميّة، لكنّ أحدًا لم يختبر الملكيّة من قبل؛ أهلًا بكم جميعًا في المخزنيّة المغربيّة. حذّرت مبكّرًا على صفحتي الشخصيّة من التعتيم الإعلاميّ والإغراق بالأكاذيب، فوصلتني عشرات رسائل الشتم والسباب، وكتب أحدهم على صفحته بعد مشاركة منشوري:"لذلك أدافع عن التطبيع مع إسرائيل، لأنّكم حشرات – أي الفلسطينيّين"، وكذلك لامتني صديقة وقالت:"مكّة أدرى بشعابها"؛ لكنّ القضيّة تجاوزت حدود المغرب ولم تعد تقع تحت اختصاصات ملكها؛ إنّها قصّة موت معلن، بل موت عالميّ.

كنت قضيت وقتًا صعبًا قبل قضيّة ريان بسبب وفاة جدّتي عقب إصابتها بفيروس «كورونا»، وعشت في تلك الأيّام معنىً جديدًا للفقد القريب، وفهمت معنى قول الناس أنّهم يشتاقون للموت كي نلقى أحبّاءنا. ثمّ فجأة ظهر العزاء الأكبر الّذي سلبني عزائي الصغير على جدّتي، وأصبح الموت عدوًّا من جديد، لا أريده وأكرهه، بل يجب أن تتغيّر نواميس الطبيعة كي يبقى ريان حيًّا.

ومع ذلك، القصّة اليوم ليست قصّتي ولا تدور حولي، بل أريد أن أروي كيف وقعنا جميعًا في الفخّ، وأوّلنا عائلته الّتي فرحت بالاهتمام، كما فعلت قريته الّتي عاشت الرواج الإعلاميّ، وركع العالم عند قدميها بعد أن كانت نسيًا منسيًّا. ثمّة آلاف القرى الجبليّة في دول المغرب العربيّ الّتي ابتلعها الفقر وتعاني من شحّ المياه، ندرة المدارس، خطورة الطرقات وقسوة الطقس؛ لكنّه ’مكتوب‘ كما يقولون هناك، مكتوب هذا ’الدري‘، ليبتَلع أهل القرية وعائلة الطفل والعالم الوهم عبر الأخبار الرسميّة بعناوين جذّابة استمرّت لأيّام مثل:"اقتربت اللحظة الحاسمة"، "على بُعد بضعة أمتار من الطفل"، "الإسعاف دخل المكان"، "وصلت الآليّات، الطائرات والإسعاف"؛ هذا كلّه لينسى الجميع مع مرور الوقت الطفل المصاب الّذي لا يأكل ولا يشرب، لكي لا ننتبه لمقدار الفشل.

تناسوه، كأنّهم "ألقوه في غياهب الجبّ" من جديد. كان يجب تجريب إنزال أشخاص في فوّهة البئر بشكل عكسيّ كما حدث في رومانيا والصين من قبل، أشخاص يتمتّعون بمرونة وحيويّة جسديّة وقادرين على تحمّل ضيق المكان. كان ثمّة حاجة للمغامرة لا الدقّة والحساسيّة، لم تكن حياة طفل في الخامسة تحتاج إلى تسطير ملحمة كما يفعل إعلام الملك. والآن، فات أوان هذا الكلام الّذي كتبته كثيرًا خلال الأيّام الماضية عبر «Facebook»، ولم أجد ردًّا عليه غير السباب والغضب.

كانت مراسلة «قناة الغد» الوحيدة والأولى الّتي سرّبت خبر وفاته بينما العالم ينتشي فرحًا وهو يشاهد الطفل يمرّ بين الحشود محمولًا على حمّالة الإسعاف، والقرية تحتفل برجال الحماية بإلقائهم في الهواء، والهتاف للملك يتصاعد، ولا أحد يعرف كم هي أنظمتنا الأمنيّة محترفة في التمثيل. شتمنا المراسلة، لم يُرِدْ أحد أن يصدّق أو أن يستيقظ من غيبوبة النصر، ثمّ في لحظة عرفنا أنّها كانت على حقّ.

كانوا فقط يحتاجون إلى إذن محمّد السادس ليُعْلِنوا الخبر، وأن يكون الملك مستعدًّا قبل عائلة ريان، منعوا والدته من البكاء، أوقفوها مثل المومياء بينما هي تعرف بموت ابنها...

كانوا فقط يحتاجون إلى إذن محمّد السادس بن الحسن ليُعْلِنوا الخبر، وأن يكون الملك مستعدًّا قبل عائلة ريان، منعوا والدته من البكاء، أوقفوها مثل المومياء بينما هي تعرف بموت ابنها، ووالده ترتسم على وجهه ملامح شبحيّة يختلطُ فيها الحزن بشعور كبير بالذنب ولوم النفس؛ وقفا عند بطن الجبل المفتوح، وشَكَرَا جهود الملك أمام كاميرات الإعلام الرسميّ الوحيدة الّتي سُمِحَ لها بالدخول، ثمّ عادا أدراجهما ليكونا قادرين على الحزن بعيدًا عن أعين الإعلام الرسميّة. هكذا نجح النظام في تجنّب ثورة غضب وجيّر اللحظة الحاسمة لصالحه، قبل أن يغذّي مظاهرات الريف الّتي هدّت بثورة في السنوات الأخيرة.

عاش الملك إذن، ومات ريان. هذا الواقع تحت نظر وسمع العالمين؛ لكنّ لحظات الأمل والانتظار الطويلة الّتي عشناها تثبت أنّه الّذي عاش ريان ومن مات هو الملك. وستظلّ القصّة عالقة في أذهاننا نحكيها مثل حكاية الفتى الّذي خرج من بين الحشود وأشار إلى موكب الملك وقال:"إنّي أرى الملك عاريًا".

أسماء الغول

كاتبة فلسطينيّة مقيمة في فرنسا، صدر لها عام 2016 كتاب مشترك مع الروائيّ سليم نصيب «L’insoumise de Gaza»، تُرجِمَ إلى الإنجليزيّة والروسيّة، ولها مجموعات قصصيّة أخرى صدرت في كوريّا الجنوبيّة وبريطانيا.