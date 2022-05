كيف تكتب أطروحة؟

نحو الإتقان الكتابيّ

لكتاباتي وتيرة متنوّعة. أحيانًا أكتب بتدفّق. وأحيانًا، خاصّة في مراحل الإرهاق الشديد، لا أجد متّسعًا للكتابة. أكتب أكاديميًّا، كجزء من عملي في البحث الأكاديميّ، ولذلك تحدّيات كثيرة، خاصّة أنّ معظم كتاباتي الأكاديميّة باللغة الإنجليزيّة. الإنجليزيّة لغتي الثالثة الّتي لم أتعلّمها بشكل جيّد في طفولتي، وكان لذلك لاحقًا أثر في قدراتي التعبيريّة في هذه اللغة. ولهذا تحدٍّ في حدّ ذاته، جعلني أبحث طوال الوقت عن أدوات أطوّر فيها طرق تعبيري في الكتابة عند عجزي عن التعبير، وعلى رأسها، السعي الدائم إلى الكتابة باللغة العربيّة، حتّى لو لم تكن أيّ تجاربي الأكاديميّة السابقة مساحة أمارسها فيها، إذ درست في «الجامعة العبريّة» في القدس باللغة العبريّة، ولاحقًا «جامعة ولاية أريزونا» في الولايات المتّحدة باللغة الإنجليزيّة. بالإضافة إلى تحدّيات أخرى مثل ممارسة الكتابة بشكل يوميّ، وتطوير روتين للكتابة، والكتابة بشكل تشاركيّ وتعاونيّ، والتمرّن وتمرّس أنواع مختلفة من الكتابة الأكاديميّة، والكتابة والنشر ضمن مجالات وتخصّصات متعدّدة (Transdisciplinary)، وتطوير طرق إبداعيّة لسرد نتائج البحث وتحليله. والأهمّ من كلّ ذلك، البحث المستمرّ عن مجموعات تمارس الكتابة بشكل يوميّ لنشارك النقد والدعم.

أتحدّث عن الكتابة فعلًا وممارسة يوميّة وفنّيّة لطرح أفكارنا، وسردها، ومناقشتها، وتفاعلنا مع النقد، وممارستنا للتواصل مع الآخرين...

على كلّ أكاديميّة أن تتقن الكتابة؛ أتحدّث هنا عن الكتابة الّتي تتعدّى تقنيّات الكتابة الأكاديميّة المعياريّة، القواعد الصارمة، والتمكّن من لغة مهيمنة (كالإنجليزيّة) على غيرها. أتحدّث عن الكتابة فعلًا وممارسة يوميّة وفنّيّة لطرح أفكارنا، وسردها، ومناقشتها، وتفاعلنا مع النقد، وممارستنا للتواصل مع الآخرين ضمن تحدّيات التقنيّات الكتابيّة المعياريّة، وخارج هذه التحدّيات؛ سعيًا إلى التغلّب عليها وزعزعتها بأدوات كتابيّة وتعبيريّة نطوّرها لتتحوّل كتابتنا أيضًا إلى منهجيّة في طرق بحثنا. إلّا أنّ هذا التنوّع الكتابيّ في الكتابة الأكاديميّة يحتاج إلى: تدريب وتعلّم وصقل، إدراكًا أنّنا في صيرورة وسيرورة تعلّم دائمتين، وتقبّلًا أنّه أحيانًا علينا أداء مهامّ أكاديميّة معياريّة ووظيفيّة، بصفتها جزءًا لا يتجزّأ من هذه الكتابة.

إذن، فإنّ الكتابة الأكاديميّة متنوّعة، ولها أهداف مختلفة متعلّقة بالجمهور القارئ والمرحلة الّتي تكون بها الباحثة في مرحلة البحث والعمل الأكاديميّ. قد تكتب الباحثة الأكاديميّة مقالًا لمجلّة علميّة محكّمة تبعًا لكتابة معياريّة تتبعها متطلّبات المجلّة، وقد تحوّل أيضًا محتوى هذه المقالة إلى جمهور آخر، من خلال معرض بصريّ أو مقالة مختصرة للتواصل وإتاحة المعرفة لجمهور أوسع. قد تكتب أيضًا، مقالًا لمجلّة علميّة محكّمة وتتّبع فيها المتطلّبات المعياريّة الأساسيّة، لكنّها أيضًا تتغلّب عليها من خلال تذويت أدوات كتابة إبداعيّة في سرد حيثيّات البحث العلميّ. تشمل هذه الطرق الإبداعيّة تتبّع طرق كتابة وسرديّات متأثّرة بالحركة والرقص، وحتّى عودة للنصوص الأدبيّة والشعريّة نهجًا كتابيًّا. وقد تكتب أيضًا تقريرًا كتابته وظيفيّة على هيئة مقترح؛ لطلب منحة أو التقدّم لجائزة ما. هذه مهارات كتابيّة تتنوّع في العالم الأكاديميّ، ولها مكانها وتقبّلها من قِبَل قرّاء متنوّعين، والتمكّن منها في حاجة إلى تعلّم مستمرّ والاستعداد للتعلّم من النقد، وتعلّم كيفيّة تقديمه للآخرين بكرم وبنهج تربويّ بنّاء. ومن المهمّ ذكره، مَنْ تَهْدِف ويَهْدِف إلى اتّخاذ العالم الأكاديميّ مساقًا مهنيًّا لها وله، فمن الضروريّ العمل على تطوير هذه المهارات المتنوّعة في الكتابة والتواصل.

تزداد أعداد الأكاديميّين والأكاديميّات العرب، خرّيجون من جامعات في مجتمعاتهم المحلّيّة، وكذلك جامعات حول العالم، ومع هذه الأعداد، نتساءل: كيف لنا في بداياتنا أن نطوّر من مهارات الكتابة ونبحث في مواضيع وظواهر وتاريخ مجتمعاتنا؟ كيف لنا أن نطوّر مهاراتنا في الكتابة الأكاديميّة تحديدًا؟ وكيف لنا التغلّب على تحدّيات الكتابة، خاصّة في حالة وجودنا ودراستنا في بيئات تعلّم أكاديميّة تهمّش لغتنا الأمّ، وفيها علينا نتواصل من خلال لغات أكاديميّة مهيمنة؟ هذه الأسئلة أحاول التطرّق لها من الجانب العمليّ للكتابة، بناء على ما يطرح الكاتب أمبيرتو إيكو في كتابه «كيف تكتب أطروحة؟»، وكذلك من الجانب الشخصيّ الّذي من خلاله طوّرت مثل هذه الأدوات خلال دراستي الأكاديميّة، والتنقّل بين لغات مختلفة في كتابتي. أودّ الإشارة إلى أنّ الطرح هنا يتطرّق بالأساس إلى تطوير تكتيكات للتنقّل في الكتابة الأكاديميّة، خاصّة لطلّاب الدراسات العليا في المراحل المتقدّمة، وكذلك للباحثين في بداية حياتهم المهنيّة الأكاديميّة. وعليه؛ فإنّ المادّة هنا، لا تتطرّق إلى آليّات الكتابة الإبداعيّة في العمل الأكاديميّ، ولا إلى تطوير الخطاب النقديّ من خلال الكتابة، وهي أمور أساسيّة في كلٍّ من السيرورة والصيرورة للتعلّم، لكنّها خارجة عن إطار هذه المقالة.

التفكير في الموارد

صدرت النسخة الأولى من كتاب «كيف تكتب أطروحة؟» بالإيطاليّة عام 1977، وجاءت لتلبّي حاجة الطلّاب إلى توجيه خلال دراستهم الأكاديميّة وكتابتهم لأطروحاتهم، خاصّة في مرحلتَي الماجستير والدكتوراه؛ إذ تختلف بيئات التعلّم من جامعة إلى جامعة من حيث الإرشاد والإشراف المباشرين لمثل هذا النوع من الكتابة. وعليه؛ فقد وجد الكاتب والباحث إمبيرتو إيكو أنّ مثل هذا الكتاب من شأنه أن يوفّر مرجعًا لمساعدة الطالبات والطلّاب، وإرشادهم في كتاباتهم لبحوثهم الأكاديميّة.

يتفرّع الكتاب لستّة فصول تتبعها خاتمة: تعريف وهدف الأطروحة، اختيار موضوع البحث، إجراء البحث، تخطيط العمل والفهرسة، كتابة الأطروحة، وأخيرًا إنجاز المسوّدة الكاملة من كتابة وترقيم وتحرير.

وما يلفت الانتباه هنا بالنسبة إليّ، أنّ الكاتب في هذا الكتاب بالرغم من توجّهاته الأدبيّة كتابةً، وفي مرحلة لاحقة من مسيرته، إلّا أنّه اختار أسلوبًا عمليًّا في الإرشاد والتوجيه، سواء كان في إجراء البحث أو في الأمثلة الّتي يقدّمها للكتابة. وهذا التوجّه أجده ضروريًّا؛ إذ يُعَرِّف الطلّاب بشكل واضح بنية الأطروحة والتوقّعات الشاملة من خلالها. وكذلك فإنّ هذا التوجّه العمليّ مهمّ، في ظلّ القيود المادّيّة والزمنيّة الّتي يعيشها الطلّاب في مرحلة الدراسة من تقييدات للمنح، وتنسيق الوقت، والخبرة العلميّة والعمليّة في التوجّهات النظريّة وطرق البحث والمعرفة.

وهذا لا يعني عدم التوجّه للإبداع والإبحار في البحث المعرفيّ، إلّا أنّها دعوة إلى التفكير في الموارد المتاحة للطالب وإن لم تكن، السعي للبحث عنها وتنميتها، وهي أيضًا دعوة لتعلّم الكتابة الأكاديميّة وممارستها، جزءًا من سيرورة البحث الأكاديميّ وصيرورته.

وكون الكتاب أُصْدِرَ عام 1977، فإنّ نقاطًا عديدة فيه، في حاجة إلى مراجعة زمنيّة في عالمنا اليوم، كتكوين المصادر والفهرسة والمكوث في المكتبات وتعلّم اللغات. ولذلك؛ سأركّز على نقاط أجدها مهمّة للباحثين الّذين يخوضون كتابة أطروحة في مراحل مختلفة من تجاربهم الأكاديميّة، لا الخوض في تفاصيل الكتاب.

ورغم الطرح العامّ في الكتاب لكتابة الأطروحة، من المهمّ ذكره أنّ الخلفيّة الأكاديميّة للكاتب تندرج تحت العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، وقد تختلف طرق الكتابة بين المجالات.\

جانب من قضايا الكتاب

مساهمة معرفيّة أصيلة: يؤكّد الكاتب أنّ الأطروحة في تعريفها "مساهمة معرفيّة أصيلة، من خلالها يكون اكتشاف شيء لم يكتشفه أو يقوله باحثون آخرون سابقًا". والأطروحة هنا لا تكتفي بمعرفة ما قاله السابقون وطرحوه، إنّما العمل على إضافة معرفيّة جديدة وأصيلة، لها دقّتها ومنهجيّتها فكريًّا وعلميًّا، ولها فائدتها أيضًا ليستخدمها لاحقًا آخرون، وهذا الاستخدام ليس نفعيًّا بالضرورة، لكنّه سؤال حول الجوانب الّتي يمكن قياسها وتعميمها في سياقات أخرى لهذه المعرفة. وقد تكون "من خلال إجراء تفسير جديد، إدراك مختلف للظواهر والتاريخ، وإعادة تقييم وقياس لها". وتعريف هذه المساهمة المعرفيّة، يختلف من مجال إلى آخر (العلوم الإنسانيّة، والاجتماعيّة، والتطبيقيّة، والدقيقة)، من حيث المعايير والتوقّعات. أضف إلى ذلك، هناك مجالات تشجّع البحث العابر للمجالات والدمج بينها (Interdisciplinarity and Transdisciplinarity)، لأهمّيّة ذلك في إنشاء نظريّات وطرق بحث جديدة.

وهذه القراءة هدفها أيضًا أن تحفّز الكتابة، والتدرّب عليها، في مجالٍ للباحث اهتمام به، ولديه الخلفيّة المهنيّة والأكاديميّة الّتي تؤهّله لإنجاز بحث فيه...

فمَنْ يقرّر ما المساهمة المعرفيّة الأصيلة حقًّا؟ هذا سؤال صعب، فمن جهة، ثمّة أمور بيروقراطيّة في مسيرة البحث الأكاديميّ، من لجان تحكيم ومحكّمي مقالات علميّة أيضًا. لكنّ واحدة من الطرق للبدء في تحديد ما قد يكون لاحقًا مساهمة معرفيّة، هي العودة إلى الأدبيّات في المجال المحدّد؛ القراءة النقديّة للأبحاث السابقة، ومراجعتها، والمقارنة بينها للبحث عن فجوات فيها من جهة، أو للتفكير في وجهة نظر مختلفة قد تضيفها تجربتك باحثًا، أو للتفكير في قياسها في سياق مختلف عن سياقات دُرِسَت، أو تطوير طرق بحث جديدة لم تُدْرَس ظاهرة معيّنة من خلالها. وهي ليست بهذه البساطة الّتي أطرحها هنا، لكنّها بداية في الانتقال من التحدّث عن ’ما قاله وفعله السابقون‘، للتفكير في ما سيفعله - أو تفعله - الباحث؛ لتضيف أو توسّع المعرفة والإدراك في مجال بحثه. وهي بالطبع ليست قراءة خطّيّة، إنّما عودة متكرّرة وقراءات متعدّدة تتغيّر وتتطوّر مع تعلّمنا في مسيرة البحث، وحتّى قراءتنا لها تنمو مع تعلّمنا. وهذه القراءة هدفها أيضًا أن تحفّز الكتابة، والتدرّب عليها، في مجالٍ للباحث اهتمام به، ولديه الخلفيّة المهنيّة والأكاديميّة الّتي تؤهّله لإنجاز بحث فيه، وكتابة أطروحة حوله؛ ففي نهاية المطاف كما يقول أمبيرتو إيكو: "عليك أن تكتب أطروحة لديك القدرة على كتابتها".

ما الّذي يعنيه أن تكون علميًّا؟: يطرح إيكو من خلال هذا السؤال أربع نقاط أساسيّة، تجعل من الكتابة الأكاديميّة علميّة [مترجم بتصرّف]: "أوّلًا، على البحث أن يكون محدّدًا لشيء ما (Object)، معرّفًا إيّاه، وللآخرين القدرة على تحديده. ثانيًا، يقدّم البحث مقولة لمّا تُقَل حتّى الآن حول هذا الشيء، أو يقدّم تعديلًا لما قيل من وجهة نظر مختلفة. ثالثًا، على البحث أن يكون مفيدًا وذا منفعة للآخرين. ورابعًا، يقدّم البحث العناصر الضروريّة لإثبات - أو دحض - فرضيّات يعرضها، وبالتالي، يقدّم أسسًا لأبحاث مستقبليّة، ويطرح مثل هذه الأسس للقرّاء". وأضيف، كيف لمثل هذا البحث من نظريّات وأدوات أن يُعَمَّم أو يُقاس في سياقات أخرى؟ وفي تفسيره لكيفيّة انعكاس ذلك من خلال الكتابة، يشدّد الكاتب على أنّه من الضروريّ عند كتابة البحث تحديد كيف تنعكس هذه النقاط الأربع في السرد حول البحث. على سبيل المثال، طرح النظريّات والفرضيّات والادّعاءات بشكل علميّ، وتحديد كيفيّة السعي للإجابة عن الأسئلة لها (أيْ طرق البحث)، والتزوّد بالبيّنات الّتي تدعم هذه الإجابات، ودعم هذه البيّنات بالتحليل وبالأمثلة الدقيقة، ومن ثَمّ الطرح للقرّاء كيف يمكن هذا البحث أن يستمرّ مستقبلًا من قِبَل الآخرين، وما الّذي ينقصه، وفي أيّ سياق طُرِح، وفي أيّ سياق من الممكن أن يُدْرَس ويُطْرَح. هذه النقاط الأربع تدعونا أيضًا إلى تقييم مقالات علميّة نقرؤها في المجلّات العلميّة المحكّمة أو في المنابر الرقميّة؛ إذ يمكننا فعلًا التساؤل عن الإضافة الّتي تقدّمها، طرحها العلميّ من أدوات ومنهجيّة، وكذلك إذا ما احتوت أسئلة تدعونا إلى التفكّر في مستقبلها. وقد يكون هذا العرض المبسّط نموذجًا واحدًا لطريقة كتابة نهج في البحث الأكاديميّ واتّباعه، يبدو خطّيًّا أيضًا، لكنّه فعليًّا ليس كذلك؛ إذ مع التعلّم والبحث تتشابك وتتبدّل وتتغيّر الأمور.

أطروحة ضيّقة، أطروحة عامّة: يشدّد الكاتب على أهمّيّة التواضع في المعرفة الأكاديميّة للباحث؛ إذ لا يمكن ادّعاء معرفة كلّ شيء، ومَنْ يدّعي المعرفة دون إدراك أنّ عليه توسيع معرفته، سيكون من الصعب عليه أن يكون منفتحًا لتقبّل النقد والتعلّم المستمرّ في مسيرة البحث من الآخرين، ونشر البحث للتواصل مع الآخرين. وعليه، فإنّ الكتاب يدعو القرّاء إلى اختيار مواضيع للبحث تتناسب مع خبراتهم وقدراتهم، ويرغبون أيضًا بصقلها وتنميتها. وعليه؛ فإنّ لهذه المواضيع البحثيّة أيضًا إمكانيّات لدراستها ضمن خطّ زمنيّ محدّد. تحديدًا، ينصح الكاتب القرّاء بالامتناع عن مواضيع عامّة جدًّا من جهة، تستغرق وقتًا طويلًا للبحث، ومواضيع ضيّقة جدًّا بحيث تكون غير قابلة للقياس والتقييم، فيشجّع القرّاء على أن يتساءلوا: كيف يمكن أن نُظْهِر ونقيّم معرفتنا حول موضوع محدّد؟ ما الّذي ينقصنا لننمّي معرفتنا في هذا المجال؟ كيف لهذا الموضوع أن يكون أقلّ عموميّةً وبالوقت ذاته غير ضيّق؟

على سبيل المثال، من الممكن اختيار موضوع فرعيّ في مجال محدّد، ودراسته في فترة زمنيّة محدّدة ومكان جغرافيّ محدّد، بدلًا من التوجّه له بشكل عامّ دون التطرّق للزمان والمكان. وبالتالي، فإنّ اختيار الموضوع يفتح الباب أمام تقييم الادّعاءات النابعة من دراسته في سياق محدّد (كالسياق التاريخيّ الاجتماعيّ، والاقتصاديّ، والثقافيّ). فالادّعاءات لا تأتي من الفراغ، إنّما من السياقات والرؤية الّتي تشكّل أدوات تعريفيّة لموضوع البحث ومفاهيمه. وعليه؛ فالأهمّ من الموضوع نفسه، هو التعامل مع صيرورة الكتابة وسيرورتها كتجربة تعلّم لبحث مستقبليّ، تأخذ فيه الباحثة ما طوّرته من مهارات خلال كتابة الأطروحة؛ لتطبيقها على مواضيع، ومفاهيم، وسياقات، ونظريّات، وطرق بحث، وأسئلة بحث مستقبليّة أخرى.

اللغة: باحثون كثر يكتبون بلغة ليست لغتهم الأمّ، والمصادر الّتي يراجعونها أيضًا قد تكون محدودة بلغتهم الأمّ. يشجّع الكاتب إيكو القرّاء على العودة إلى المصادر الأصليّة للنصوص إذا أتيح الأمر، وعدم الاكتفاء بقراءة الترجمات لها، خاصّة إذا كان موضوع البحث يرتكز في حيثيّات شخصيّة ولغويّة محدّدة. على سبيل المثال، إذا كنت تريد إجراء مقارنة بين شعراء إيطاليّين في فترة محدّدة وشعراء عرب، فمن الأفضل أن تتقن اللغتين لتعود إلى النصوص الأصليّة لهؤلاء الشعراء. وكون البحث الأكاديميّ والتواصل الأكاديميّ يحدث أساسًا بلغات مهيمنة، كالإنجليزيّة والفرنسيّة، فإنّ تعلّمها للتواصل مهمّ، لكن تحدّيها أيضًا مهمّ؛ فكيف يكون ذلك فعليًّا؟

اللغات الأجنبيّة لا تكون كافية للتعبير عن سرديّات مختلفة في البحث، كصعوبة في ترجمة كلمات أو سرد قصص لها سياقها اللغويّ الخاصّ في لغة معيّنة؛ فلذلك أجد في مثل هذه الحالة احترام اللغة الأمّ، وكتابة الكلمات كما هي، دون ترجمتها، وتفسيرها للقارئ. وكون معظم التقييمات الأكاديميّة لعمل الباحث تندرج أساسًا لما ينشر في مجلّات علميّة محكّمة، ومعظمها باللغة الإنجليزيّة، أجد من المهمّ ممارسة الكتابة بلغاتنا الأمّ في منابر مختلفة، سواء كان من خلال مقالات قصيرة، وورشات، ووسائل التواصل الاجتماعيّة، وكذلك المراكز البحثيّة العربيّة.

أخيرًا، دراسة لغة المجال وممارسات الكتابة لغويًّا في المجال عند قراءة المقالات، وكذلك التعلّم من كتب تتطرّق للكتابة الأكاديميّة بصفتها ممارسة يوميّة، من شأنها أن تشكّل بابًا لتوسيع أدوات الكتابة الأكاديميّة في لغات مختلفة. مثل هذه الكتب الّتي وجدتها مفيدة، تشمل: Becoming an Academic Writer, Patricia Goodson; The Writer’s Diet, Helen Sword; They Say I Say, Geral Graff; The Elements of Style, William Strunk Jr.

تقنيّات وملاحظات أخرى حول الكتابة: يخوض الكاتب أيضًا نصائح في تقنيّات الكتابة والتحرير؛ فعلى سبيل المثال، يشجّع القرّاء على الكتابة دون ’فذلكة‘، بمعنى استخدام التعابير والمفاهيم والمصطلحات على بساطتها وتعريفها بوضوح، وبالتالي الامتناع عن مصطلحات أكاديميّة لمجرّد الاستعراض المعرفيّ. وعند استخدامها من المهمّ تعريفها للقارئ، وعدم افتراض أنّ للقرّاء ذات الإدراك والتجربة مع المصطلح والمفاهيم.

كذلك يدعو الكتّاب إلى استخدام الجمل القصيرة قدر الإمكان، والامتناع عن الإسهاب في الجمل الطويلة، باعتبار الجملة القصيرة سلسة وواضحة أكثر من غيرها. أمّا ثالثًا فيشجّعنا إيكو على العودة إلى المصادر الأصليّة عند استخدام الاقتباس، لا الاعتماد على مصدر اقتباسها، ومن ثَمّ تفسير أسباب اقتباسنا وعلاقة الاقتباس بادّعاءات أو نقاش نطرحه في كتاباتنا. ومثال رابع أحمله معي في كتاباتي باللغة الإنجليزيّة، وهو الامتناع عن الكتابة بصيغة المبني للمجهول ((Passive Voice، وتحديد الفاعل والمفعول به في الجمل.

معرفة تصنع الأمل

ختامًا، وبعد نقاش نقاط وجدتها مهمّة في طرح أمبيرتو إيكو، أعود تحديدًا للإجابة عن الأسئلة الّتي عرضتها سابقًا:

الأوّل؛ حول تطوير مهارات الكتابة في بداية الطريق للخوض في عمل أكاديميّ يحاكي مجتمعاتنا؛ فكتابة الأطروحة مساق تعلّم واكتشاف إذا ما كان البحث الأكاديميّ والكتابة الأكاديميّة تتناسب مع طموحات الباحث وأهدافه، يمكن هذه الأطروحة أن تحاكي المجتمع الّذي يأتي منه الكاتب، من خلال تسليط الضوء على ظواهر ومفاهيم وسياقات تاريخيّة ومجتمعيّة، تنهض بهذه المجتمعات نحو آفاق مستقبليّة، ولا تقتصر على طرح مشاكلها وعيوبها. البحث النقديّ، في رأيي، لا يكتفي فقط بنقد الظواهر وطرحها، إنّما أيضًا، بزرع الأمل وتغيير وجهة نظر المجتمعات عن المهمّشين فيها. وعليه، يمكن أيضًا، التوجّه إلى البحث التطبيقيّ لتصميم مثل هذا المستقبل.

الثاني؛ تطوير مهارات الكتابة الأكاديميّة بصفتها جزءًا أساسيًّا في سيرورة البحث الأكاديميّ وصيرورته. هذه المهارات تنميتها وصقلها في حاجة إلى التمرّن والتغلّب على الحساسيّة عند عرض كتاباتنا للآخرين، من زميلات ومشرفين ومحكّمي مجلّات علميّة. وهذه التنمية في حاجة إلى تطوير مهارات في ممارسة أنواع مختلفة من الكتابة، وحتّى اللغات. وهي لا تعني إتقان لغة مهيمنة على حساب لغتنا الأمّ، إنّما تعلّم الكتابة كوسيلة تواصل وتعبير.

والثالث؛ التغلّب على التحدّيات اللغويّة عند الكتابة باللغات المهيمنة. حقيقة، كنت أقرأ مقالات كثيرة أحبّها مرّات عدّة، وأدوّن في دفتري بنية النصوص، وما أعجبني من جمل فيها وسرد للبيّنات والبحث. واطّلعت على الكتب الّتي ذكرتها أعلاه. واحدة من النصائح الّتي سمعتها مرّة من أستاذة جامعيّة تتقن ثلاث لغات، أن أكتب باللغة الّتي أريد للمقالة أن تكون بها، وأن أحاول قدر الإمكان الامتناع عن ترجمتها؛ فإذا أردت للمقال أن يُنْشَر باللغة الإنجليزيّة، أكتبه بالإنجليزيّة دون ترجمة، حتّى مع كلّ التكسير في القواعد. وهكذا شيئًا فشيئًا، طوّرت مهارة الكتابة لديّ بلغات مختلفة. الأمر ذاته بالنسبة إلى النصوص؛ إذ أحاول دائمًا قراءة النصوص ودراستها باللغة الّتي أعرف أنّني سأكتب بها لاحقًا، أو بالأساس العودة إلى النصّ بلغته الأصليّة.

د. أريج مواسي

باحثة في علوم التعلّم والتكنولوجيا النقديّة، حاصلة على الدكتوراه من «جامعة ولاية أريزونا» في «التعلّم، القراءات والكتابات، التكنولوجيّات». نالت منحة «فلبرايت» لدراسة الماجستير بتخصّص «التكنولوجيا التربويّة». تكتب وتبحث في مجالات متعدّدة: تعلّم الإنسان، التكنولوجيا والمجتمع، أخلاقيّات العلوم والتواصل البصريّ.

@areejmws areejm.com