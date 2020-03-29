  1. الرئيسية
  2. ورق
  3. أدب

نقشٌ على قبر | نونو جوديسي

شريف بهلول - ترجمة 29/03/2020
نونو جوديسي

 

مات خيار الناس في الأوبئة

فرحل أناسٌ منهم إثر الطاعون

وراح غيرهم في الإنفلونزا المدعوّة رئويّةً

وهلك سواهم بالحمّى الروماتزميّة، أو الجذام

أو السلّ بنوعيه: الآجل والعاجل.

وهذا إن لم ينتحروا برصاص مسدّسٍ

أو شنقًا من أعمدة النور، أو قفزًا في نهر.

وثمّة لفيفٌ آخر ممَّنْ هجروا القلم،

أو شربوا حتّى فقدوا العقل،

أو سكتوا فجأةً، دون مذكّرةٍ تفسيريّة.

فكأنّ العيش اعتمد على أهون سبب:

بضع سطورٍ تتخربش في مُزَقٍ ورقيّة،

وعباراتٌ قد تتقفّى أو لا تتقفّى،

أو أفكارٌ... يمكن أن يستبقوها لأنفسهم.

لكنّي أقرأ ما كتبوه فأدرك حسرتهم.

الجمال لا يتجلّى للإنسان على نحوٍ يوميّ؛

ولا الكمال يبدو من شيم العالم. نعم:

أتسلّق درجات السلّم حتّى الذروة،

ومنها أرى المدينة رغم الجوّ العاصف.

ماذا يجري الآن، تحت الأسقف هذي؟

أيّ وباءٍ مُسْتَخْفٍ ألزم البيوتَ

مَنْ كانوا قبل قليلٍ يحلمون بالطيران؟

النصّ الأصل.

 

نونو جوديسي: وُلِدَ في منطقة "الغارفي" جنوب البرتغال عام 1949. درس فقه اللغات الرومانسيّة بجامعة لشبونة، ونشر ديوانه الأوّل "مفهوم القصيد" عام 1972. يكتب الرواية إلى جانب الشعر، كما ترجم شيكسبير وموليير وإميلي دكنسن إلى البرتغاليّة.

 

 

شريف بهلول

 

 

طبيب ومترجم مستقلّ من مصر، يهتمّ بترجمة الآداب العالميّة، عن الإنجليزيّة والفرنسيّة.

 

 

 

 

#شعر #أدب #ترجمة #نونو جوديسي #الوباء #أوبئة #طاعون #جذام #شاعر برتغالي #أدب عالمي #شريف بهلول

تعليقات Facebook

الأكثر قراءة

عن عزلة الفلسطينيّ في زمن الكورونا
التاسع من مارس 2020 | ماريانجيلا غوالتييري
يبدو مثقفًا

أخبار متعلقة

الأبوكاليبس | د. إليزابث ميتشيل
التاسع من مارس 2020 | ماريانجيلا غوالتييري
عن عزلة الفلسطينيّ في زمن الكورونا

من عرب 48

المسلسلات الرمضانية سيكتمل تصويرها على الرغم من كورونا
"نيكستدور" منصة للتواصل الاجتماعي تعزز التكافل بظل العزل
#نبض_الشبكة: وداعا للرفيق والصديق والعم هاشم حمدان