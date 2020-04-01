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أُغلقت المدارس | غِرْشْوِن بونيڤاشيا

شريف بهلول - ترجمة 01/04/2020
غِرْشْوِن بونيڤاشيا

 

كنّا قد نسينا كيف يمكن للمدينة

أن تهجع هادئةً، أن تهمس:

"الزم منزلك اليوم".

وأنّك بلزوم المنزل

قد يتجدّد عندك معنى الحرّيّة.

أنّ العطلة الأسبوعيّة إذ تخلو من كرة القدم

يمكنها تحسين علاقاتك.

وأنّ زيادة ورق الحمّام لن تنقذك.

وأنّ الحجر الصحّيّ لا يوجد في الواقع

بل نخترعه حتّى نقرأ.

وأنّك تقرأ حتّى تنسى نفسك.

وأنّ مساء الأحد قد يمتدّ إلى أسبوع،

ومع هذا تظلّ لكلّ ثانيةٍ قيمتها.

وأنّنا ضعفاء لكنّنا نتقوّى من هذا الأمر.

وأنّ أهل الطبّ والتمريض من الأبطال الخارقين.

وأنّ الريح إنذار، حتّى تتعافى دقّات قلوبنا.  

كنّا قد أوشكنا أن ننسى أنّنا إنّما نوجد

في علاقة كلّ منّا بالآخر، أنّنا معًا.

وأنّنا سنبقى بعض الوقت على مبعدة ذراع

حتّى يمكننا، بالتدريج، أن نتقارب.

النصّ الأصل.

 

غِرْشْوِن بونيڤاشيا Gershwin Bonevacia: وُلِدَ في هولندا عام 1992، وهو الشاعر الرسميّ لمدينة أمستردام منذ آذار (مارس) 2019. ينشر قصيدة شهريّة في صحيفة "هت بارول - Het Parool" اليوميّة الأمسترداميّة. وهذه قصيدة آذار (مارس) 2020، الّتي نُشِرَت في اليوم التالي لإغلاق مدارس هولندا بسبب جائحة كورونا (Covid-19)، يوم الإثنين 16 آذار (مارس) 2020.

 

 

شريف بهلول

 

 

طبيب ومترجم مستقلّ من مصر، يهتمّ بترجمة الآداب العالميّة، عن الإنجليزيّة والفرنسيّة.

 

 

 

 

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