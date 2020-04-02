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مجمّع القصص

مرزوق الحلبي 02/04/2020
Nadezda Grapes

 

تُسِرّ الأمُّ

لزغاليلِها

أنّها ستطير اليوم أبعد من الكلامِ

 

الّذي يقالُ

كان بإمكان الأفعى في جذع الزيتونةِ

أن تلدغَ

كلّ المؤمنينَ

لكنّها كسرتْ الناموس

 

النحلة في عبّ الزهرةِ

لم تجد مَنْ تُسِرَّ لَهُ

بغبطتِها

 

النائم في العراءِ

لا أحد معه يخبرُهُ

أنّه يحبّ العيشَ

خارج الوقتِ

 

ديك الحجلِ

يعلّم صغاره سرّ النجاةِ

من الكمائنِ

ونقطةَ ضعف الصيّاد

 

الطفل في الروضةِ

يقول لأمِّهِ

الحقيقة عن معلّمتِهْ

فتلمّها بفستانها قبل أن يراها أحد

 

المرأة العزيزة النفسِ

تغطّي نُدُبَ العمر بالنواحِ

وتمنحه لنا بابتسامةٍ سميكةٍ

ريثما تذهب

 

العروسُ

تقول لصورتِها فِي المرآةِ

ابْقَيْ

هناكَ

لا تتبعيني!

 

الطالب الّذي جرحه المعلّمُ

في روحِهِ

رسم في دفترِهِ

حمامةً مقتولة

 

الأب الثاكل سدًى

عرف السببَ

فاستوطن الكوابيسَ،

على سريره يداري وحدتَهُ

ولا يأبَهُ

أن مخصّصاته أقلّ

 

الواقفة في الردهةِ

وظهرها إليْك

تُري صديقتَها

أثر الكدمات في روحِها

 

تطيّب حياتَهم

وتجعلها فوق الريحِ

فقط ابنتها تعرفُ

أنَّ قلبها يظلّ تحت خطّ الفقر

 

الليلة الأولى

كانت محنتها الأخيرةَ

قالت لنفسِها

وبكتْ

 

العاملة الاجتماعيّة تصغي

للمونولوج ذاتِهِ

لو أنّ أبي هنا لفقأتُ عينيْه

وأكلتُ قلبَه

 

كلّما استدرجتها أمُّها

عادت على جملتِها

"لم يعد بيتنا آمنًا!"

 

قال لها، وهو يعبّ صدرَها،

عندما أصير كابوسًا

سأخرجُ

من ألبوم الصور

 

في منتصف الليلِ

أخذها أخوها إلى بيتِهِ

وقال لها كلامًا طيّبًا

وفي الصباحِ

أعادها أبوها إلى بيتِها

ولم يقل شيئًا

 

همستْ لصديقتِها

أنّها عضّتْ يده الّتي

امتدّتْ إلى صدرِها

فخبّأتْ صدرها بيديْها

 

كلّما جاء لزيارتِهم

ركضتْ إلى غرفتِها

واحتضنتْ دميتها ريثما ينقلع

 

كلّما أدار المفتاحَ في البابِ

دارتْ هي على نفسِها

وارتطمتْ بالأرض

 

السؤال الّذي تجنّبتْه إلى الآن

هل كان يفعل الأمر ذاته مع أختِها؟

سألتْه أختُها!

 

هدير السيّارة في أوّل الطريقِ

بداية عذاباتها الليليّةِ

الثور الهائجُ

تخيفه امرأةٌ في الليل

 

الرئيس فعلته مشينةٌ

والشيخ شهادته زورٌ

والغنيّ دفع لها كي تسكتَ

والعامل الاجتماعيّ لم يرَ،

لم يسمعْ

 

 

مرزوق الحلبي

 

 

شاعر وناقد من فلسطين، يكتب في عدد من المنابر الفلسطينيّة والعربيّة. يعمل وينشط في الجانب الحقوقيّ والمجتمع المدنيّ. له مجموعة شعريّة بعنوان "في مديح الوقت".

 

 

 

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