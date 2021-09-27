خلاخيلُ في أرجلِ الوقت

الرِّتْمُ

كي لا نفنى

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الوردُ

نقاطٌ على الحروف

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المصابيحُ

كي تدلَّنا الفراشاتُ على الآخرة

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قلبي

مهبطٌ لآلهةٍ تخلّى عنها الربّ

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الليلُ

دفاترُ تكتبُ بخطِّ اليد

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العينانِ

يطيرُ مِنْهُما اللطيفُ إذا شاء

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الشغفُ

أجنحةُ الكونِ المفتوحة

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الوقتُ

كي يضربَ العشّاقُ خيامَهُمْ

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الحكمةُ

نجمةٌ تائهة

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الأساطيرُ

لأنّ اللهَ وحدَهُ غيرُ كافٍ

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الكحلُ

عرسُ العيونِ الجميلة

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الشبابيكُ

كي تتدلّى منْها ضحكاتُ الصبايا

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الحبُّ

قوسُ قزحٍ في القلب

*

العشقُ

رمّانٌ مفروطٌ على درجِ القلب

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الرغبةُ

عصافيرُ تطيرُ مِنَ الخاصرة

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نهدُكِ

لا شيءَ أعلى مِنْه

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الورقُ

ملاءاتٌ تحفظُ وجهَ الوجود

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الأفكارُ

حجلٌ في البراري

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الإيمانُ

ياسمينةٌ في صحنِ الدار

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البيوتُ

كي نعلّقَ المرايا ونربّي الحبق

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الجدارُ

كي نعلّقَ صورَنا قبلَ أَنْ تذوي

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أصابعي

تحرِّكُ الكون

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اللغاتُ

حقولُ خزامى

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المفرداتُ

جنّيّاتٌ في أعلى النخلة

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القصائدُ

خلاخيلُ في أرجلِ الوقت

مرزوق الحلبي

شاعر وناقد من فلسطين، يكتب في عدد من المنابر الفلسطينيّة والعربيّة. يعمل وينشط في الجانب الحقوقيّ والمجتمع المدنيّ. له مجموعة شعريّة بعنوان "في مديح الوقت".