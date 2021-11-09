خارج نطاق الكون | شعر

في المساء

أجلس على الكنبة

أتحسّس أطرافي الباردة

أتفقّد قلبي المكسور

منهكة

متعبة

صدئة

كآلةٍ كهربائيّةٍ معطّلة

أنا ماكينةٌ في هذا العالم

وهذا الكون مصنع

مصنعٌ بدوامٍ كامل

أيّها الربّ استراحةً قصيرة

أيّها الربّ هَبْني عطلة

أنا لا أشعر بشيء

حواسي معطّلة

مثل آلةٍ صدئة

مثل موبايل نَفِدَتْ بطّاريّته

أنا خارج نطاق هذا الكون

خارج تغطيته

فليحدث أيّ شيء

أيّ شيءٍ يبعثر هدوء هذا القلب

أيّ شيءٍ يشحن دهشتَه

ليكن سقوطًا مدوّيًا في الحبّ

أو ذهولًا لم يعهده

أيّ سعادةٍ فجائيّةٍ

أيّ حزنٍ خفيف

أيّ يدٍ إلهيّةٍ

تمسكه وتخضّه

*

أكبر مخاوف الإنسان الحديث

هويّته الافتراضيّة

وشاحن جوّاله

تحديثٌ آخر لصيغة هذا الكون

وأدخل موسوعة غينيس في التحديق بالشاشة

*

في هذه العتمة السوداء

أجلس بين حائطين

في أضيق زاويةٍ للغرفة

متنبّهةٍ ويقظة

أطقطق أصابع يديّ

أتأهّب لأنقضّ على حلمٍ جميل

لربّما يدخل ليل الغرفة مصادفة

*

مثل ذبابةٍ تلتصق بالزجاج

مثل ذبابةٍ تأزّ، وتأزّ

بكامل ضجيجها

أبحث عن ثقبٍ صغيرٍ

في نافذة العالم

لأهرب

أفكّر في أسماء الشهداء وهي تمرّ بهذه الحالات الافتراضيّة السريعة، ودعسات «النيو فيدز» الثقيلة وأندهش: أصبح للشهداء قبورٌ بمساحةٍ زرقاءَ أضيق من سمائهم، كم هي عدد الإعجابات الوهميّة الّتي ستمجّد أسماءهم؟ وكم من الحزن ستحفظ هذه الأيقونات الفارغة؟

*

رغم اكتظاظي افتراضيًّا

إلّا أنّني في الواقع فارغةٌ منك

انتهيتُ عند أقرب حائطٍ فيسبوكيٍّ لفظ اسمكَ

إذن، حائطك هو لعنتي الافتراضيّة

صخب المجموعات أضاعك

حالاتك أصبحت هامشيّة

احذفني أو احذفكَ!

هزار يوسف

شاعرة فلسطينيّة تقيم في يافا، حاصلة على بكالوريوس في القانون وشهادة في تصميم واجهة المستخدم وتجربته، وهي تعمل مصمّمة جرافيك. تكتب في عدد من المنابر الفلسطينيّة والعربيّة.