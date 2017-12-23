مستوطنون يحتشدون عند مداخل نابلس وإصابات بمواجهات مادما

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، المداخل الغربية والجنوبية لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بسبب حشود تجمعات للمستوطنين ضمت المئات منهم غرب المدينة.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها الأمنية على حواجز زعترا وحوارة وسالم جنوب وشرق نابلس وإن قوات الاحتلال قامت بوضع جيبات عسكرية على مفترقات بعض الطرق الرئيسية خاصة في منطقة جنوب نابلس.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن المستوطنين أغلقوا طريق الطنيب المحاذي لمستوطنة "شافي شمرون" بالكامل، كما تم إغلاق طريق جيت نابلس بسبب مسيرة للمستوطنين.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال أغلقت مفترق بلدة دير شرف غرب نابلس، بسبب مسيرة للمستوطنين، مما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وأكد الشهود أن عشرات المستوطنين تواجدوا على طول الطريق بين دير شرف وبيت ليد على طريق نابلس طولكرم، بالإضافة الى احتشاد مستوطنين قرب مستوطنات "عناب" و"شافي شمرون" و"يتسهار".

يأتي ذلك، في الوقت الذي اندلعت مساء السبت مواجهات عنيفة في بلدة مادما جنوب مدينة نابلس، بعد هجوم واسع شنه المستوطنون.

وأفاد رئيس مجلس قروي مادما إيهاب قط أن نحو 100 مستوطن من "يتسهار" هاجموا المنطقة الجنوبية بالبلدة، وتصدى لهم الأهالي بعد إطلاق دعوات عبر سماعات المساجد لصد الهجوم.

وأوضح أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الأهالي وقوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة لتوفير الحماية للمستوطنين، وسط إطلاق كثيف للرصاص المعدني وقنابل الغاز.

وقالت وزارة الصحة إن ستة إصابات وصلت مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس منها إصابة متوسطة بالرصاص الحي وخمس إصابات طفيفة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.