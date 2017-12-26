الخليل: إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال

اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، في عدد من نقاط التماس في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وأسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين واعتقال أربعة آخرين في بلدة سعير.

وقالت مصادر محلية ووسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان في بلدة سعير شمال مدينة الخليل، وهم قتيبة جرادات، ياسر جرادات، قصي جرادات ومحمد وراسنة، وأشارت إلى أن أحدهم أصيب في كمين نصبه جنود الاحتلال لعدد من الفتية والشبان في منطقة راس العروض في البلدة القريبة من الشارع الالتفافي المسمى (خط 60).

وفي مخيم العروب شمال الخليل، أصيب شابان بالرصاص المطاطي في مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال بمداخل المخيم.

كما اندلعت مواجهات متفرقة بين المواطنين وقوّات الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل.

وفجر اليوم الثلاثاء، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تم خلالها اعتقال 21 فلسطينيا، فيما اندلعت مواجهات خلال اقتحامها لمدن ومخيمات الضفة.

كما سلم الاحتلال يسلم بلاغات استدعاء لأربعة شبان من بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما اقتحمت قواته بلدة عزون شرق قلقيلية والاعتداء على مسنة خلال تفتيش منزلها ومطالبتها بتسليم نجلها، كما اندلاع مواجهات في بلدتي قباطية ورمانة قرب جنين.