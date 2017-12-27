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الاحتلال يدين منفذ عملية حلميش والنيابة تطالب بـ4 مؤبدات

تاريخ النشر: 27/12/2017 - 11:48

الاحتلال يدين منفذ عملية حلميش والنيابة تطالب بـ4 مؤبدات
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

أدانت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في "عوفر"، صباح اليوم الأربعاء، عمر العبد (19 عاما) بالقتل المتعمد لثلاثة مستوطنين.

وكان العبد، من بلدة كوبر غرب رام الله، قد نفذ عملية طعن في مستوطنة "حلميش"، قتل فيها ثلاثة مستوطنين، قبل نحو خمسة شهور.

وأدانت محكمة الاحتلال العسكرية العبد بـ"التسبب بالموت بشكل متعمد".

وخلال المداولات في المحكمة، طالبت نيابة الاحتلال العسكرية بفرض عقوبة السجن المؤبد 4 مرات على منفذ العملية، ثلاث منها مقابل كل قتيل، والمؤبد الرابع بداعي "ارتكاب باقي المخالفات التي أدين بها، وهي محاولتا قتل متعمد والتحريض ومخالفات أخرى".

وكان قد أحضر العبد إلى قاعة المحكمة، كما حضر المحاكمة والده ووالدته، إضافة إلى عدد من عائلة المستوطنين القتلى.

وبعد انتهاء المداولات، احتج أفراد عائلة المستوطنين القتلى بسبب عدم عرض مطلب حكم الإعدام على منفذ العملية. وأشاروا إلى أن رئيس الحكومة ووزير الأمن كانا قد تعهدا بشكل صريح بالعمل على ذلك وإتاحة المجال للدفع باتجاه فرض هذا الحكم.

يذكر أن وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، كان قد كتب على صفحته في موقع "تويتر" أن "حكم الإعدام هو العقوبة الوحيدة المناسبة"، ودعا قضاة المحكمة العسكرية إلى "إبداء الشجاعة وفرض حكم الإعدام".

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#عمر العبد
#عملية طعن
#عملية حلميش
#محكمة عسكرية
#عوفر

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