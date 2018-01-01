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2017: الاحتلال منع رفع الأذان بالمسجد الإبراهيمي 645 مرة

تاريخ النشر: 01/01/2018 - 16:52

2017: الاحتلال منع رفع الأذان بالمسجد الإبراهيمي 645 مرة
مستوطنون في محيط المسجد الإبراهيمي في الخليل (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، رفع الأذان من المسجد الإبراهيمي، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة 645 مرة، وذلك خلال العام 2017 المنصرم، بحسب وزير الأوقاف الفلسطيني، يوسف ادعيس.

وقال ادعيس في بيان صحفي، إن الاحتلال "ينتهك حرمة المسجد وتنقص من حرية المسلمين، وتعتدي على مسجد إسلامي خالص"، وطالب وزير الأوقاف المؤسسات الدولية بالعمل على "وقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق المسجد".

ومنذ عام 1994، يُقسّم المسجد الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين بمساحة 45%، وآخر باليهود بمساحة 55%، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 فلسطينيا أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 شباط/ فبراير من العام ذاته.

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل التي تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#المسجد الإبراهيمي
#الخليل
#الاحتلال
#مستوطنون

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