خانيونس: مصاب برصاص الاحتلال

أصيب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت، في وقت سابق، على الفاصل الحدود مع قطاع غزة المحاصر، رفضًا للاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، في تصريح مكتوب: "أصيب مواطن فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في القدم على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع"، ووصف القدرة الإصابة بـ"المتوسطة".

وفي وقت سابق من صباح اليوم، توجّه عشرات الشبان الفلسطينيين، نحو السياج الحدودي شرق مدينة خانيونس (جنوبي القطاع).

ورشق الشبان الفلسطينيين قوات الاحتلال بالحجارة، فيما رد الجيش بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وللأسبوع الرابع على التوالي، تشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات، ردًا على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 6 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بالقدس عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.