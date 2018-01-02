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مروحيات الاحتلال تقصف موقعا للقسام بخانيونس

تاريخ النشر: 02/01/2018 - 06:39

مروحيات الاحتلال تقصف موقعا للقسام بخانيونس
(أ.ف.ب.)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

أغار الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، على موقع تابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأطلقت مروحيات سلاح الطيران صاروخين على موقع البحرية غرب خانيونس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفاد شهود عيان أن مقاومين فتحوا نيران رشاشاتهم صوب مروحية الاحتلال التي كانت تحلق على ارتفاعات منخفضة.

وزعم الاحتلال، إطلاق صاروخين من قطاع غزة، مساء الاثنين، أحدهما سقط في مجلس أشكول الاقليمي، في حين سقط الآخر داخل حدود غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بساعات متأخرة من الليل عن سقوط صاروخ في مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وحمل جيش الاحتلال حركة حماس مسؤولية ما يحدث في غزة وإطلاق الصواريخ صوب جنوب البلاد.

وجاء على لسان الناطق بلسان جيش الاحتلال أن "قذيفة صاروخية أطلقت من فطاغ غزة جرى تشخيص سقوطها داخل الأراضي الإسرائيلية، دون أن تقع إصابات أو أضرار بفعل سقوط الصاروخ". على حد زعمه.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الصاروخ الذي سقط في "أشكول" أُطلق من مدينة خانيونس جنوب القطاع، فيما أكد الموقع عدم وجود اصابات.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الطيران الحربي
#الاحتلال
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#القسام
#حماس

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