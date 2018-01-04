مواجهات وإصابات بالدهيشة والاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين بالضفة

أصيب 10 مواطنين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك خلال مواجهات اندلعت صباح اليوم الخميس، بين شبان وجنود الاحتلال الذين اقتحموا المخيم، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 10 فلسطينيين خلال عمليات دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

في مخيم الدهيشة، اقتحمت قوات معززة من جيش الاحتلال في ساعات الصباح الباكر المخيم، وخلال ذلك اندلعت مواجهات مع الشبان الذين تصدوا للجمهور الذين أطلقوا الغاز المدمع والرصاص الحي، ما أدى على إصابات العشرات بحالات اختناق، فيما أصيب 10 أشخاص بجراح بالرصاص الحي وصفت جراح أحدهم بالخطيرة جدا، كما اعتقل الجنود شابا.

اصيب 10 شبان 7 منهم بالرصاص الحي وصفت اصابة 2 منهم بالخطيرة، و3 اصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال اقتحام قوات الاحتلال صباح الخميس، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

واقتحمت آليات الاحتلال المخيم صباحا مصحوبة بقوات خاصة وداهمت عدة حارات داخل المخيم وعدة منازل منها منزل عائلة معالي، حيث اعتقلت قوات خاصة نجلهم معالي معالي، وتم نقله الى جهة مجهولة، فيما وقعت مواجهات خلال اقتحام المخيم أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي بكثافة على الشبان والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى إلى إصابة 10 شبان، 7 منهم بالرصاص الحي وصفت المصادر الطبية في مستشفى بيت جالا الحكومي حالة اثنين منهم بالخطيرة.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، 10 مواطنين في مداهمات شنتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الجيش اعتقل من وصفهم بالمطلوبين لأجهزته الأمنية، مشيرة إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

فقد اعتقلت قوة عسكرية فجرا 3 شبان من بلدة سالم شرق مدينة نابلس.

وأفاد شهود أن عددا من الآليات العسكرية اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت كلا من ربيع عبد الكريم نايف عيسى، ونورس فخر الدين حمدان، وجلال فهمي حمدان.

وداهمت منزل المواطن شاكر صبري جبر، وأجرت فيه تفتيشا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابين خلال مداهمات في بلدة سيريس جنوب مدينة جنين شمالًا وفتشت منزليهما.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال اعتقلوا الشابين طاهر فوزي قطيط، وأسامة عز الدين نجم خلال مداهمات في بلدة سيريس.

وأشاروا إلى ان جنود الاحتلال انتشروا لساعات في شوارع البلدة.