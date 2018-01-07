بطلب من السلطة الاحتلال يعيد 50 ميغاواط لكهرباء غزة

قالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعة الفلسطينية، إنه سيتم، اليوم الأحد، إعادة إرجاع ال 50 ميغاواط من الكهرباء الإسرائيلية لقطاع غزة.

وأكدت سلطة الطاقة في تصريح عممته على وسائل الإعلام، أنه في تمام الساعة العاشرة صباحا اليوم سيتم إرجاع ال 50 ميغاواط من الكهرباء الإسرائيلية لقطاع غزة.

وجاء القرار بعد طلب من السلطة الفلسطينية من سلطات الاحتلال إعادة خط الكهرباء بعد تعهد شركة الكهرباء بغزة برفع الجباية تحويل الأموال لرام الله.

ويعاني قطاع غزة من نقص كبير في امدادات الكهرباء، حيث تصل الكهرباء في أحسن الأحول أربع ساعات وصل مقابل 12 ساعة قطع.

وبدأت سلطات الاحتلال بتقليص الكهرباء المغذية لقطاع غزة منذ 18 حزيران/يوني والماضي، استجابة لطلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والذي اتخذ عدة إجراءات ضد غزة مؤخرا.

وبلغت نسبة ما تم تقليصه من مجمل الخطوط الإسرائيلية العشرة المغذية للقطاع قرابة 48 ميجا وات من أصل 120 ميغاواط، مما تسبب بانقطاع الكهرباء عن سكان القطاع لما يزيد عن 16 ساعة يومياً مقابل 4 وصل فقط.