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117 مستوطنا يقتحمون الأقصى برفقة ضابط مخابرات

تاريخ النشر: 08/01/2018 - 11:53

117 مستوطنا يقتحمون الأقصى برفقة ضابط مخابرات
(أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

اقتحم عشرات المستوطنين وطلاب يهود صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي واصلت التضييق والخناق على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند الأبواب.

وقال مسؤول العاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الديس، إن 67 مستوطنا و25 من طلاب الجامعات والمعاهد اليهود، و25 مما يسمى بـ "ضيوف شرطة الاحتلال" يرافقهم ضابط المخابرات الأسبق المدعو "عامي" اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات.

وأوضح أن المقتحمين المتطرفين تجولوا بشكل استفزازي في باحات الأقصى، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم ومعالمه.

وأغلقت شرطة الاحتلال عند الساعة العاشرة والنصف صباحا باب المغاربة، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية لهؤلاء المتطرفين، وتجولهم في باحات الأقصى.

وكانت شرطة الاحتلال فتحت باب المغاربة، ونشرت وحداتها الخاصة وقوات التدخل السريع في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين، وجولاتهم في المسجد.

ويتعرض الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيا ومكانيا، فيما تزداد وتيرة الاقتحامات فترة الأعياد اليهودية، ما يثير حالة من الغضب والتوتر في أوساط الفلسطينيين.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#القدس
#الأقصى
#اقتحام
#مستوطنون
#الاحتلال

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