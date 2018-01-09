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منظمة حقوقية: إسرائيل قتلت 15 طفلًا فلسطينيًا خلال 2017

تاريخ النشر: 09/01/2018 - 17:45

منظمة حقوقية: إسرائيل قتلت 15 طفلًا فلسطينيًا خلال 2017
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير : نواف رضوان

أفادت الحركة العالمية للدفاع عن الطفل (حقوقية غير حكومية)، الثلاثاء، أن جيش الاحتلال قتل 15 طفلًا فلسطينيًا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال العام 2017 المنصرم.

وأوضحت المنظمة الحقوقية، في تقرير لها، إن من بين الشهداء 12 قتلوا بالرصاص الحي، 4 منهم خلال مواجهات و3 في كمائن نصبها الجيش، و5 بزعم محاولتهم تنفيذ عمليات طعن.

وأشار التقرير، أن طفلًا استشهد بقصف مدفعي في قطاع غزة، وآخر جراء انفجار جسم مشبوه أثناء رعيه الأغنام قرب مدينة طوباس، شمالي الضفة، إضافة لطفل استشهد متأثرًا بجروح أصيب بها عام 2014.

وشددت المنظمة أن جيش الاحتلال "يوغل في دماء الأطفال مستغلًا عدم مساءلته".

يُشار أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، تأسست في جنيف عام 1979، وتتمتع بصفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" أن ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، ومنظمة العمل الدولية، والمجلس الأوروبي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إسرائيل
#أطفال

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