إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الحي خلال التدريب

أصيب طفل في الثالثة من عمره، اليوم الأربعاء، بالرصاص الحي في رأسه خلال تدريبات لقوات الاحتلال بمحافظة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن الطفل أصيب برصاص "حي" في الرأس، وقد أبلغ أهله الطواقم الطبية أنه أصيب أثناء تدريبات لجيش الاحتلال بالمنطقة.

وأفادت الوزارة بأنه بأنه جرى نقل الطفل بعدما أُدخل مستشفى طوباس التركي الحكومي إلى مستشفى رفيديا ووضعه الصحي "مستقر".

في سياق متصل، أفاد تقرير توثيقي صادر عن مركز المعلومات لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الشهر الماضي الرصاص الحي وقتلت ثمانية فلسطينيين غير مسلحين لم يشكل أي منهم خطرا على الحياة، خلال الاحتجاجات قرب الجدار الحدودي في قطاع غزة.

وحسب التقرير، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقتلت عشرة فلسطينيين وأصابت المئات بجروح خلال المظاهرات والمواجهات في إطار محاولات الجيش قمع الاحتجاجات الفلسطينية منذ تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص القدس.

واستعرض التقرير بالأسماء والتاريخ تفاصيل ضحايا رصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه على ضوء عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين واللامبالاة التامة لدى الجمهور الإسرائيلي إزاء هذه الأحداث، يبدو على وجه التقريب أنه لا حاجة إلى التذكير بما كان ينبغي أن يكون واضحًا للجميع بأنه يسمح بإطلاق الذخيرة الحية فقط عندما يكون هناك خطر فوري على الحياة ولا توجد أي وسيلة أخرى لمنع هذا الخطر.